Беременная Ирина Федишин восхитила фото с мамой-красавицей и удивила их невероятной схожестью

Ирина Федишин / © instagram.com/irynafedyshyn

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Украинская певица Ирина Федишин восхитила новым фото с мамой-красавицей, на котором ошеломила их невероятным сходством.

Снимком с родным человеком артистка поделилась в Instagram. Как оказалось, на этот пост была весомая причина. Дело в том, что мама Ирины Федишин 30 сентября отмечала день рождения. Так что певица адресовала ей публичное поздравление.

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Исполнительница показала свежее фото с мамой, а также написала ей нежные и приятные слова. Певица отметила, что очень ее любит. Также знаменитость поблагодарила маму за заботу, семейное тепло, уют, ценные советы и самое главное — любовь. Ирина Федишин пожелала близкому человеку здоровья, счастливых и долгих лет жизни, а также воплощения всех желаний и целей.

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Ирина Федишин с мамой / © instagram.com/irynafedyshyn

«Дорогая мамочка, поздравляем вас с днем рождения! Вы знаете, как сильно мы вас любим, потому что такой мамы нет нигде. Всегда рядом, всегда столько заботы и тепла для внуков и для нас! А теперь еще внучка в пути! Всегда мудрые советы и столько семейного уюта, который вы создаете и окутываете им всех вокруг. Благодарим вас за безграничную любовь и ваше большое сердце. Просим у Бога крепкого здоровья для вас, счастливых и долгих лет жизни! Пусть все задуманное сбывается! Очень вас любим и ценим. Вы у нас самая лучшая», — обратилась к маме артистка.

Напомним, сейчас Ирина Федишин беременна третьим ребенком. Исполнительница уже рассекретила, что у нее родится девочка. Недавно муж артистки довел до мурашек обращением к будущей дочери.

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