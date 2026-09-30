Елена Шоптенко в третий раз вышла замуж и показала нового мужа-австрийца: фото с их свадьбы

Елена Шоптенко вышла замуж / © marieclaire.ua

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Украинский хореограф Елена Шоптенко в третий раз вышла замуж.

Радостную новость знаменитость рассекретила в Instagram. До этого танцовщица тщательно скрывала подробности личной жизни. Однако оказалось, что она не одинока. Более того, Елена Шоптенко уже и замужем. В частности, она опубликовала кадр, на котором изображена в свадебном платье, а рядом с ней в смокинге позирует мужчина-красавец. Избранником знаменитости стал австриец по имени Кристиан. Мужчина работает в сфере безопасности и управления рисками.

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Елена Шоптенко вышла замуж / © marieclaire.ua

Как оказалось, пара уже довольно долго находится в отношениях. Влюбленные познакомились более четырех лет назад на благотворительном мероприятии. Елена Шоптенко в интервью marieclaire рассказала, что она в Вене проводила танцевальный мастер-класс для детей-переселенцев, а мужчина был наблюдателем. В конце концов они познакомились, начали общаться, а через полгода закрутился их роман.

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Кристиан сразу показал Елене Шоптенко всю серьезность его намерений. Через год после начала отношений он сделал ей предложение. Случилось это на Венском колесе обзора Wiener Riesenrad в Пратере. Хотя танцовщица ответила согласием, но со свадьбой они не спешили. Лишь через два с половиной года после помолвки Кристиан повел Елену Шоптенко под венец.

Елена Шоптенко вышла замуж / © marieclaire.ua

Влюбленные сыграли свадьбу в старинном и уютном замке Schloss Hagenberg, расположенном в Нижней Англии. Парочка не планировала большого и громкого празднования. Они разделили этот день в кругу самых близких и родных.

«Нам очень повезло: в замке неожиданно освободилась нужная дата, а в австрийском ЗАГСе нам удалось получить дату для регистрации брака буквально за месяц. И дальше все как-то начало складываться само по себе», — комментирует танцовщица.

Елена Шоптенко вышла замуж / © marieclaire.ua

Сама же свадебная церемония, как вспоминает знаменитость, была очень сильно чувственной и душевной, что невозможно было сдержать слез. Также на свадьбе парочка совмещала как украинские, так и австрийские традиции.

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«С австрийской стороны была очень необычная, но в то же время важная традиция распиливания дерева. Это символизирует прохождение супругами трудностей вместе. А в конце мы с Кристианом вместе стали на украинский рушник — как символ нашего общего пути. И именно этот момент стал для меня самым трогательным. Я просто совсем расплакалась. Потому что рушник — часть моей культуры, традиция моей родины, часть того, что определяет меня как украинку», — делится танцовщица.

Елена Шоптенко вышла замуж / © instagram.com/alena_shoptenko

Сама свадьба состоялась в конце сентября. Сейчас влюбленные возвращаются в рутинность. Однако в будущем они еще планируют отправиться в медовый месяц.

Отметим, для Елены Шоптенко этот брак стал третьим. С 2013-го по 2016 год она была замужем за танцором Дмитрием Дикусаром. Вторым мужем знаменитости стал Алексей Иванов, от которого она родила сына Алексея.

Напомним, недавно певица SWOIIA тайно вышла замуж. Артиста похвасталась их с мужем кольцами.

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