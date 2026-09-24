Певица SWOIIA, известная как Ассоль, тайно вышла замуж: звезда показала романтические фото с обручальными кольцами

SWOIIA / © instagram.com/swoiia

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Украинская певица SWOIIA, известная как Ассоль, после длительного отсутствия в медиапространстве тайно вышла замуж и опубликовала загадочные снимки с обручальными кольцами.

Артистка заинтриговала поклонников новой публикацией в Instagram. SWOIIA опубликовала черно-белые романтические фотографии. На первом кадре видны женская и мужская руки с обручальными кольцами. Мужчина нежно обнимает певицу сзади. На втором фото артистка показала сами кольца. А рядом оставила особую записку с очень красноречивым посланием.

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«Лучшие моменты случаются в тишине», — написала она под фотографией.

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На другом кадре можно разглядеть обручальные кольца от Tiffany & Co. А рядом с ними лежит записка: «Если мы продолжим этот путь вместе, знай, что моё сердце принадлежит тебе сегодня, завтра и навсегда».

Для многих SWOIIA до сих пор остаётся той самой Ассоль, которая начала петь ещё в детстве и рано обрела популярность в украинском шоу-бизнесе. Впоследствии Екатерина Гуменюк решила оставить детский сценический образ в прошлом и перезапустила карьеру под псевдонимом SWOIIA. Однако после этого артистка неожиданно взяла длительную паузу в публичной деятельности.

На некоторое время её страницы в соцсетях исчезли, а сама певица почти не давала о себе знать. Это породило различные предположения о её жизни и месте пребывания, в частности слухи о возможном переезде в Россию. Впрочем, подтверждений этой информации не появилось. В мае 2026 года SWOIIA вновь начала вести Instagram, однако возвращаться к активной музыкальной деятельности пока не спешила.

Ассоль / © instagram.com/assolmusic

Вместо этого артистка сосредоточилась на другом деле — собственном бизнесе по производству украшений из натуральных камней. В этом году её проекту исполнилось три года. Новыми песнями SWOIIA за этот период поклонников не порадовала, зато стала чаще делиться личными моментами и кадрами из своей жизни.

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Напомним, что недавно вышедшая замуж Наталья Денисенко недавно удивила всех, объяснив, почему она обижена на своего бывшего мужаФединчика.

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