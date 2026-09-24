"Анкориджские договоренности" больше не работают в переговорах: Зеленский объяснил почему

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Россия больше не может потребовать признания оккупированных территорий на переговорах, поскольку не имеет успехов на фронте.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинским сообществом в Нью-Йорке.

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По словам главы государства, так называемые «анкориджские договоренности», предусматривавшие требования РФ о признании ее суверенитета над Крымом, Донецкой, Луганской, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей, больше не являются предметом обсуждения.

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«На мой взгляд, то, что произошло относительно нейтральности Украины и анкориджских договоренностей „3+2“, от этого всего переговорный процесс отошел. И здесь сыграла роль команда США», — заявил Владимир Зеленский.

В то же время, президент подчеркнул, что переговорную позицию изменили именно ВСУ — ситуация на фронте не дает России диктовать свои условия.

«На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но продвижений каких-то глобальных у русских нет, а там, где они есть, они стоят России очень дорого, и стоимость эта в людях — в сотнях, в тысячах», — отметил президент.

В то же время, Зеленский отметил, что Кремль до сих пор стремится полностью оккупировать Украину, и именно эта позиция России усложняет мирный процесс.

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Мирные переговоры по Украине — последние новости

Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.

В свою очередь в Кремле нагло заявляют, что якобы РФ ожидает возобновления переговоров в трехстороннем формате. В то же время, там высказались, что пока никаких реальных сдвигов в этом направлении нет.

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