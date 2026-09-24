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- Украина
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"Анкориджские договоренности" больше не работают в переговорах: Зеленский объяснил почему
Владимир Зеленский заявил, что Россия больше не может требовать территории на переговорах.
Россия больше не может потребовать признания оккупированных территорий на переговорах, поскольку не имеет успехов на фронте.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с украинским сообществом в Нью-Йорке.
По словам главы государства, так называемые «анкориджские договоренности», предусматривавшие требования РФ о признании ее суверенитета над Крымом, Донецкой, Луганской, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей, больше не являются предметом обсуждения.
«На мой взгляд, то, что произошло относительно нейтральности Украины и анкориджских договоренностей „3+2“, от этого всего переговорный процесс отошел. И здесь сыграла роль команда США», — заявил Владимир Зеленский.
В то же время, президент подчеркнул, что переговорную позицию изменили именно ВСУ — ситуация на фронте не дает России диктовать свои условия.
«На поле боя мы сегодня контролируем ситуацию. Нам тяжело, но продвижений каких-то глобальных у русских нет, а там, где они есть, они стоят России очень дорого, и стоимость эта в людях — в сотнях, в тысячах», — отметил президент.
В то же время, Зеленский отметил, что Кремль до сих пор стремится полностью оккупировать Украину, и именно эта позиция России усложняет мирный процесс.
Мирные переговоры по Украине — последние новости
Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.
Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.
В свою очередь в Кремле нагло заявляют, что якобы РФ ожидает возобновления переговоров в трехстороннем формате. В то же время, там высказались, что пока никаких реальных сдвигов в этом направлении нет.