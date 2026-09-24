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Украина готова остановить дальнобойные удары по РФ: Зеленский назвал условие
Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Украина готова зеркально прекратить дальнобойные удары, если Россия перестанет атаковать украинскую инфраструктуру.
Украина готова зеркально прекратить дальнобойные удары по России при прекращении российских атак на украинскую инфраструктуру.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.
Одной из главных тем переговоров стала безопасность Черного моря и возможность полноценного возобновления работы украинского морского экспортного коридора.
По словам Зеленского, сейчас рассматривают несколько вариантов его обновления. Президент увязал возможность взаимного прекращения дальнобойных ударов с отказом России от атак на украинскую инфраструктуру. Это позиция украинской стороны; ответа Москвы на такое предложение пока не сообщали.
Президент подчеркнул, что от украинского экспорта продовольствия зависят страны на разных континентах. В последнее время российские удары по портовой инфраструктуре и судоходству существенно усложнили работу черноморских маршрутов.
Зеленский также проинформировал Эрдогана о последних контактах украинской стороны с американской командой.
Отдельно президенты обсудили двусторонние вопросы, в частности, соглашение о зоне свободной торговли и потенциальную Drone Deal между Украиной и Турцией.
Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность содействовать дипломатическим усилиям.
Переговоры о мире в Украине — последние новости
Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.
Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.
Также Зеленский в очередной раз заверил, что Украина готовится к тяжелой зиме, но в случае продолжения российских атак на энергетику сделает ее болезненной и для самого агрессора.