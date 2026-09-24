Украина готова остановить дальнобойные удары по РФ: Зеленский назвал условие

Зеленский / © Associated Press

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Украина готова зеркально прекратить дальнобойные удары по России при прекращении российских атак на украинскую инфраструктуру.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке.

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Одной из главных тем переговоров стала безопасность Черного моря и возможность полноценного возобновления работы украинского морского экспортного коридора.

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По словам Зеленского, сейчас рассматривают несколько вариантов его обновления. Президент увязал возможность взаимного прекращения дальнобойных ударов с отказом России от атак на украинскую инфраструктуру. Это позиция украинской стороны; ответа Москвы на такое предложение пока не сообщали.

Президент подчеркнул, что от украинского экспорта продовольствия зависят страны на разных континентах. В последнее время российские удары по портовой инфраструктуре и судоходству существенно усложнили работу черноморских маршрутов.

Зеленский также проинформировал Эрдогана о последних контактах украинской стороны с американской командой.

Отдельно президенты обсудили двусторонние вопросы, в частности, соглашение о зоне свободной торговли и потенциальную Drone Deal между Украиной и Турцией.

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Зеленский поблагодарил Турцию за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и готовность содействовать дипломатическим усилиям.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.

Также Зеленский в очередной раз заверил, что Украина готовится к тяжелой зиме, но в случае продолжения российских атак на энергетику сделает ее болезненной и для самого агрессора.

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