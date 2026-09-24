Україна готова зупинити далекобійні удари по РФ: Зеленський назвав умову

Зеленський / © Associated Press

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Україна готова дзеркально припинити далекобійні удари по Росії за умови припинення російських атак на українську інфраструктуру.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Нью-Йорку.

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Однією з головних тем переговорів стала безпека у Чорному морі та можливість повноцінного відновлення роботи українського морського експортного коридору.

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За словами Зеленського, зараз розглядають кілька варіантів його відновлення. Президент пов’язав можливість взаємного припинення далекобійних ударів із відмовою Росії від атак на українську інфраструктуру. Це позиція української сторони; відповіді Москви на таку пропозицію наразі не повідомляли.

Президент наголосив, що від українського експорту продовольства залежать країни на різних континентах. Останнім часом російські удари по портовій інфраструктурі та судноплавству суттєво ускладнили роботу чорноморських маршрутів.

Зеленський також поінформував Ердогана про останні контакти української сторони з американською командою.

Окремо президенти обговорили двосторонні питання, зокрема угоду про зону вільної торгівлі та потенційну Drone Deal між Україною і Туреччиною.

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Зеленський подякував Туреччині за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та готовність сприяти дипломатичним зусиллям.

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Нагадаємо, держсекретар США заявив про готовність Києва та Москви до обмеженого припинення вогню.

Раніше президент Володимир Зеленський після переговорів із Трампом повідомив, що Україна готова до взаємного енергетичного перемир’я за умови, що Росія припинить удари по українській енергетиці.

Також Зеленський вкотре запевнив, що Україна готується до важкої зими, але в разі продовження російських атак на енергетику зробить її болісною і для самого агресора.

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