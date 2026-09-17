ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
6
Час на прочитання
2 хв

День ангела 24 вересня: кого та як вітати з іменинами

24 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Який 24 вересня день ангела

Який 24 вересня день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 24 вересня

24 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Василя, Віталія, Владислава, Давида, Павла, Сергія, Степана.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві рішучий, цілеспрямований. В дорослому віці стає вірним, щирим.

Антон — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві любить бути в центрі уваги, оптиміст. В дорослому віці стає схильним до творчості, винахідливим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві життєлюбний, веселий. В дорослому віці стає екстравагантним, дратівливим.

Віталій — латинське походження, означає «повний життя». В дитинстві логічний, раціональний. В дорослому віці стає емоційним, імпульсивним.

Владислав — старослов’янське ім’я, перекладається як «володіє славою». В дитинстві добрий, чесний. В дорослому віці стає інтелігентним, прямолінійним.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «улюблений». В дитинстві рішучий, впертий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, любить подорожувати.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві добрий, ніжний. В дорослому віці стає тактовним, сміливим.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві ніжний, добродушний. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві комунікабельний, дружелюбний. В дорослому віці стає активним, працьовитим.

День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає та допомагає в усьому.

***

З Днем ангела! Бажаю щастя, міцного здоров’я, душевного тепла та здійснення найзаповітніших бажань.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде більше світлих днів, приємних подій і добрих людей поруч.

***

З іменинами! Бажаю миру в душі, радості в серці, любові та Божого благословення на кожен день.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає від усіх негараздів і веде дорогою щастя та добра.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie