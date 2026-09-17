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День ангела 24 вересня: кого та як вітати з іменинами
24 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 24 вересня
24 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Василя, Віталія, Владислава, Давида, Павла, Сергія, Степана.
Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві рішучий, цілеспрямований. В дорослому віці стає вірним, щирим.
Антон — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві любить бути в центрі уваги, оптиміст. В дорослому віці стає схильним до творчості, винахідливим.
Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві життєлюбний, веселий. В дорослому віці стає екстравагантним, дратівливим.
Віталій — латинське походження, означає «повний життя». В дитинстві логічний, раціональний. В дорослому віці стає емоційним, імпульсивним.
Владислав — старослов’янське ім’я, перекладається як «володіє славою». В дитинстві добрий, чесний. В дорослому віці стає інтелігентним, прямолінійним.
Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «улюблений». В дитинстві рішучий, впертий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, любить подорожувати.
Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві добрий, ніжний. В дорослому віці стає тактовним, сміливим.
Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві ніжний, добродушний. В дорослому віці стає справедливим, чесним.
Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві комунікабельний, дружелюбний. В дорослому віці стає активним, працьовитим.
День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає та допомагає в усьому.
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З Днем ангела! Бажаю щастя, міцного здоров’я, душевного тепла та здійснення найзаповітніших бажань.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде більше світлих днів, приємних подій і добрих людей поруч.
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З іменинами! Бажаю миру в душі, радості в серці, любові та Божого благословення на кожен день.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає від усіх негараздів і веде дорогою щастя та добра.