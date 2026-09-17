День ангела 24 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який 24 вересня день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 24 вересня

24 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Василя, Віталія, Владислава, Давида, Павла, Сергія, Степана.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві рішучий, цілеспрямований. В дорослому віці стає вірним, щирим.

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Антон — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві любить бути в центрі уваги, оптиміст. В дорослому віці стає схильним до творчості, винахідливим.

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Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві життєлюбний, веселий. В дорослому віці стає екстравагантним, дратівливим.

Віталій — латинське походження, означає «повний життя». В дитинстві логічний, раціональний. В дорослому віці стає емоційним, імпульсивним.

Владислав — старослов’янське ім’я, перекладається як «володіє славою». В дитинстві добрий, чесний. В дорослому віці стає інтелігентним, прямолінійним.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «улюблений». В дитинстві рішучий, впертий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, любить подорожувати.

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Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві добрий, ніжний. В дорослому віці стає тактовним, сміливим.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві ніжний, добродушний. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві комунікабельний, дружелюбний. В дорослому віці стає активним, працьовитим.

День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 24 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає та допомагає в усьому.

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З Днем ангела! Бажаю щастя, міцного здоров’я, душевного тепла та здійснення найзаповітніших бажань.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде більше світлих днів, приємних подій і добрих людей поруч.

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З іменинами! Бажаю миру в душі, радості в серці, любові та Божого благословення на кожен день.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає від усіх негараздів і веде дорогою щастя та добра.

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