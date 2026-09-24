Зеленський заінтригував заявою про тристоронні переговори: важлива зустріч можлива незабаром

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч з лідером США Дональдом Трампом і «фюрером» РФ Володимиром Путіним із потенційним реальним результатом може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20.

Про це глава держави висловився на полях Генасамблеї ООН.

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«Тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива в грудні в Маямі на саміті G20», — сказав він.

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За словами Зеленського, запропонований США формат може стати можливістю для результативного діалогу за участю Трампа, а також представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу. Глава держави наголосив, що Київ готовий підтримати такий формат.

«Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Кремлі вкотре заговорили про нібито бажання миру, але нахабно стверджують, що нібито саме Київ має ухвалити «певні рішення» для закінчення війни. Водночас в адміністрації Путіна висунули вимогу Зеленському. Зокрема, про те, що він має приїхати до Москви для зустрічі з Путіним. У РФ навіть заявили про готовність нібито гарантувати йому безпеку.

Зауважимо, під час Генасамблеї в Нью-Йорку Зеленський зіткнувся з провокаційними запитаннями щодо можливого візиту до Москви. Пропагандисти Кремля разів вимагали відповіді. Президент жорство і коротко відповів: «На ракеті».

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