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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський заінтригував заявою про тристоронні переговори: важлива зустріч можлива незабаром

Зеленський назвав місце можливої зустрічі з Трампом та іншими лідерами, зокрема і Путіним.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч з лідером США Дональдом Трампом і «фюрером» РФ Володимиром Путіним із потенційним реальним результатом може відбутися у грудні в Маямі під час саміту G20.

Про це глава держави висловився на полях Генасамблеї ООН.

«Тристороння зустріч із реальним результатом потенційно можлива в грудні в Маямі на саміті G20», — сказав він.

За словами Зеленського, запропонований США формат може стати можливістю для результативного діалогу за участю Трампа, а також представників Європи, Китаю, Індії та країн Близького Сходу. Глава держави наголосив, що Київ готовий підтримати такий формат.

«Безумовно, Україна буде підтримувати, якщо буде такий формат і буде відповідна домовленість», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Кремлі вкотре заговорили про нібито бажання миру, але нахабно стверджують, що нібито саме Київ має ухвалити «певні рішення» для закінчення війни. Водночас в адміністрації Путіна висунули вимогу Зеленському. Зокрема, про те, що він має приїхати до Москви для зустрічі з Путіним. У РФ навіть заявили про готовність нібито гарантувати йому безпеку.

Зауважимо, під час Генасамблеї в Нью-Йорку Зеленський зіткнувся з провокаційними запитаннями щодо можливого візиту до Москви. Пропагандисти Кремля разів вимагали відповіді. Президент жорство і коротко відповів: «На ракеті».

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