"Не просто так приїжджали": Зеленский розкрив перші деталі переговорів з Віткоффом і Кушнером щодо закінчення війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом українська делегація провела зустріч зі спецпредставниками американського лідера Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Про це повідомляє Новини LIVE.

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Зі слів президента, наразі очікуються переговори команди США з росіянами.

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«Зустріч делегації з Віткоффом та Кушнером відбулася і сторони детально обговорили питання, які порушували під час його розмови з Трампом», — сказав президент.

Водночас напрацювань на папері Зеленський поки не бачив. Він зазначив, що деякі деталі сторони проговорювали ще під час приїзду Віткоффа і Кушнера до Києва: «Вони не просто так приїжджали».

Коли закінчиться війна в Україні — останні новини

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі домовленості про завершення війни в Україні немає. Водночас, за його словами, досягнення такої угоди відповідає інтересам обох сторін.

«На цей момент у нас немає угоди, але вона має повний сенс. Ця війна невигідна жодній зі сторін. Очевидно, що вона невигідна Україні, і вона жахлива для Росії», — сказав Рубіо.

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Рубіо також наголосив на важливості якнайшвидшого завершення конфлікту. За його словами, що раніше буде досягнуто угоди, то менше людей загине і то меншими будуть масштаби руйнувань.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна між Росією та Україною має закінчитися за умови повного збереження українського суверенітету та кордонів.

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