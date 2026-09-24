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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
476
Час на прочитання
1 хв

Капустяний манник на кефірі: незвичайний рецепт

Це ситний і недорогий манник. Він може бути не тільки солодким, а й солоним, наприклад, із капустою.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
145 ккал
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Капустяний манник на кефірі

Капустяний манник на кефірі / © Credits

Готується без додавання борошна, виходить смачним і ніжним.

Інгредієнти

манна крупа
200 г
кефір 2,5%
350 мл
білокачанна капуста
500 г
курячі яйця
2 шт.
вершкове масло
50 г
розпушувач
1 ч. л.
мелений чорний перець
щіпка
сіль
щіпка
зелень (кріп, петрушка)
олія
для змащування форми

  1. У миску насипте манну крупу, залийте теплим кефіром, перемішайте та залиште на 30 хвилин.

  2. Капусту тонко наріжте, посоліть і розімніть руками.

  3. Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте.

  4. Збийте вінчиком яйця з сіллю, влийте розтоплене вершкове масло і з’єднайте з манною крупою.

  5. Додайте розпушувач, мелений чорний перець, капусту, зелень і добре перемішайте.

  6. Форму для випікання змастіть олією, вилийте тісто і розрівняйте його лопаткою.

  7. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до утворення рум’яної скоринки.

  8. Дайте трохи охолонути та вийміть із форми.

Поради:

  • Використовуйте кефір будь-якої жирності.

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