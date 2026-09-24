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Капустяний манник на кефірі: незвичайний рецепт
Це ситний і недорогий манник. Він може бути не тільки солодким, а й солоним, наприклад, із капустою.
Готується без додавання борошна, виходить смачним і ніжним.
Інгредієнти
- манна крупа
- 200 г
- кефір 2,5%
- 350 мл
- білокачанна капуста
- 500 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- вершкове масло
- 50 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- мелений чорний перець
- щіпка
- сіль
- щіпка
- зелень (кріп, петрушка)
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- олія
- для змащування форми
У миску насипте манну крупу, залийте теплим кефіром, перемішайте та залиште на 30 хвилин.
Капусту тонко наріжте, посоліть і розімніть руками.
Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте.
Збийте вінчиком яйця з сіллю, влийте розтоплене вершкове масло і з’єднайте з манною крупою.
Додайте розпушувач, мелений чорний перець, капусту, зелень і добре перемішайте.
Форму для випікання змастіть олією, вилийте тісто і розрівняйте його лопаткою.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до утворення рум’яної скоринки.
Дайте трохи охолонути та вийміть із форми.
Поради:
Використовуйте кефір будь-якої жирності.