Принц Вільям проігнорував запитання про нову книжку свого дядька, графа Спенсера, про принцесу Діану

Принц Вільям / © Associated Press

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Під час візиту до кінотеатру ODEON Luxe Leicester Square, принц Уельський пригощав глядачів попкорном та продавав квитки до кінотеатру, відзначаючи досягнення народного кінематографу. Вільям роздав по одному пакетику солоного попкорну трьом постійним відвідувачам кінотеатру у західному Лондоні.

Принц Вільям / © Associated Press

Коли Вільям прибув, він ніяк не відреагував на крик представника преси: "Сер, що ви думаєте про книжку вашого дядька - ви її читали?". Протягом більшої частини минулого тижня заголовки газет були присвячені книжці графа Спенсера про покійну матір Вільяма, принцесу Діану, під назвою «Лебедина пісня: Діана, моя сестра», яка надійшла у продаж днями, пише журнал Ok! .

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Принц Вільям / © Associated Press

У своїй книжці граф Спенсер висунув низку звинувачень на адресу короля Чарльза, зокрема сенсаційне твердження про те, що Чарльз сказав: «Ми скоро забудемо її» після смерті Діани, що спровокувало словесну суперечку між ним та Букінгемським палацом.

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Принцеса Кейт та принц Вільям / © Associated Press

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