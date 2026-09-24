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Принц Вільям проігнорував запитання про нову книжку свого дядька, графа Спенсера, про принцесу Діану
Принц Вільям проігнорував запитання про нову книжку свого дядька, графа Спенсера, про покійну матір Вільяма, принцесу Діану під час свого візиту до кінотеатру в Лондоні.
Під час візиту до кінотеатру ODEON Luxe Leicester Square, принц Уельський пригощав глядачів попкорном та продавав квитки до кінотеатру, відзначаючи досягнення народного кінематографу. Вільям роздав по одному пакетику солоного попкорну трьом постійним відвідувачам кінотеатру у західному Лондоні.
Коли Вільям прибув, він ніяк не відреагував на крик представника преси: "Сер, що ви думаєте про книжку вашого дядька - ви її читали?". Протягом більшої частини минулого тижня заголовки газет були присвячені книжці графа Спенсера про покійну матір Вільяма, принцесу Діану, під назвою «Лебедина пісня: Діана, моя сестра», яка надійшла у продаж днями, пише журнал Ok! .
У своїй книжці граф Спенсер висунув низку звинувачень на адресу короля Чарльза, зокрема сенсаційне твердження про те, що Чарльз сказав: «Ми скоро забудемо її» після смерті Діани, що спровокувало словесну суперечку між ним та Букінгемським палацом.