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Категорія
Суспільство
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Кейт та Вільям Уельські зустрілися з родиною Бекхемів на прем'єрі фільму в Лондоні

Принц і принцеса Уельські весело провели час із Девідом Бекхемом та поспілкувалися з його синами Ромео та Крузом на зірковій прем'єрі фільму «Digger» учора ввечері в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Вільям і принцеса Кейт з Девідом Бекхемом та його синами Крузом та Ромео

Принц Вільям і принцеса Кейт з Девідом Бекхемом і його синами Крузом і Ромео / © Getty Images

Принц і прицнеса Уельські зустрілися з Девідом Бекхемом та його дітьми – 24-річними Ромео та 21-річним Крузом у кінотеатрі ODEON Luxe Leicester Square у столиці.

Принцеса Кейт викликала фурор, з'явившись у довгій баклажановій сукні від Jenny Packham, а принц Вільям був у чорному оксамитовому піджаку та краватці-метелику. Девід та його сини були одягнені у схожі вечірні вбрання та позували для фотографії з королівським подружжям.

Принц Вільям і принцеса Кейт з Девідом Бекхемом і його синами Крузом і Ромео / © Getty Images

Принц Вільям і принцеса Кейт з Девідом Бекхемом і його синами Крузом і Ромео / © Getty Images

Після того, як були зроблені фотографії, Вільям і Девід весело сміялися, а Кейт говорила з Ромео та Крузом.

Нагадаємо, що сім'я Бекхемів має давню історію відносин з Вільямом і Кейт. Девід та Вікторія Бекхеми були гостями на королівському весіллі пари у Вестмінстерському абатстві 2011 року, і Девід неодноразово перетинався з Вільямом протягом багатьох років.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

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