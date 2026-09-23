Кейт та Вільям Уельські зустрілися з родиною Бекхемів на прем'єрі фільму в Лондоні

Принц Вільям і принцеса Кейт з Девідом Бекхемом і його синами Крузом і Ромео / © Getty Images

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Принц і прицнеса Уельські зустрілися з Девідом Бекхемом та його дітьми – 24-річними Ромео та 21-річним Крузом у кінотеатрі ODEON Luxe Leicester Square у столиці.

Принцеса Кейт викликала фурор, з'явившись у довгій баклажановій сукні від Jenny Packham, а принц Вільям був у чорному оксамитовому піджаку та краватці-метелику. Девід та його сини були одягнені у схожі вечірні вбрання та позували для фотографії з королівським подружжям.

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Принц Вільям і принцеса Кейт з Девідом Бекхемом і його синами Крузом і Ромео / © Getty Images

Після того, як були зроблені фотографії, Вільям і Девід весело сміялися, а Кейт говорила з Ромео та Крузом.

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Нагадаємо, що сім'я Бекхемів має давню історію відносин з Вільямом і Кейт. Девід та Вікторія Бекхеми були гостями на королівському весіллі пари у Вестмінстерському абатстві 2011 року, і Девід неодноразово перетинався з Вільямом протягом багатьох років.

Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

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