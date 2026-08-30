Любить цю справу: улюблене кулінарне заняття принцеси Кейт Уельської

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

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Принцеса Кетрін неймовірно добре поєднує материнство та королівські обов'язки. У випуску програми «Королівське Різдво від Мері Беррі» 2019 року Кетрін розповіла, що допізна сама пече торти на дні народження своїх дітей. У телешоу Кетрін сказала: «Я обожнюю пекти торти. Це стало своєрідною традицією — я не сплю до півночі, використовуючи неймовірну кількість суміші для торта та глазурі, і печу дуже багато. Але це мені подобається».

Принцеса обожнює пекти торти, і її діти навіть відплатили їй тим самим, спекли для неї торт самі, пише express.

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Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Принц Вільям поділився у Instagram фотографією чарівного бісквітного торта «Вікторія», спеченого Джорджем, Шарлоттою та Луї для Кетрін у День матері.

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Принц Вільям з трьома дітьми Шарлоттою, Луї та Джорджем / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про улюблений літній десерт Меган Маркл. Герцогиня Сассекська та принц Гаррі невдовзі повертаються жити назад до Британії, що стало неприємною несподіванкою для Кейт та Вільяма Уельських.

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