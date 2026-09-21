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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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401
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2 хв

Княгиня Шарлін у ніжному образі та з дітьми і чоловіком відвідала пікнік у Монако

Князь Альбер II та княгиня Шарлін були присутні на традиційному пікніку «Pique Nique Monegasque» у Князівстві Монако разом зі своїми дітьми — принцом Жаком та принцесою Габріеллою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком та принцесою Габріеллою

Княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком і принцесою Габріеллою / © Getty Images

Княгиня Шарлін обрала ніжне вбрання для цього виходу. Вона була одягнена в сукню міді з крепу кольору слонової кістки з драпованим декольте і злегка розкльошеними рукавами від Erdem і взута в бежеві туфлі-слінгбеки від Gianvito Rossi. Образ княгиня доповнила сережками-цвяшками з перлами та блискучою обручкою.

Шарлін позувала фотографам поруч зі своїм чоловіком князем Альбером II, сином принцом Жаком та дочкою принцесою Габріеллою у парку принцеси Антуанетти. В руках вона тримала букет рожевих та білих квітів.

Княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком і принцесою Габріеллою / © Getty Images

Княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком і принцесою Габріеллою / © Getty Images

Її дочка принцеса Габріелла одягла ніжно-рожеву сукню міді з квадратним вирізом і короткими прозорими рукавами і взула золоті сандалі. Волосся дівчинки було розпущене і розчесане за проділом, а на обличчі легкий макіяж, також вона тримала букет квітів у руках.

Князь Альбер II, княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком і принцесою Габріеллою / © Getty Images

Князь Альбер II, княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком і принцесою Габріеллою / © Getty Images

Принц Жак, як і його батько князь Альбер II, був одягнений у синій піджак, білу сорочку та бежеві штани, доповнивши образ світлими туфлями без шнурків. Альберт був у темно-синьому піджаку з металевими ґудзиками, білій сорочці з розстебнутим коміром та світлих штанях.

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Getty Images

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як княгиня Шарлін сяяла на гала-вечорі у сукні улюбленого бренду принцеси Кейт.

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