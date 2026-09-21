Княгиня Шарлін у ніжному образі та з дітьми і чоловіком відвідала пікнік у Монако

Княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком і принцесою Габріеллою / © Getty Images

Реклама

Княгиня Шарлін обрала ніжне вбрання для цього виходу. Вона була одягнена в сукню міді з крепу кольору слонової кістки з драпованим декольте і злегка розкльошеними рукавами від Erdem і взута в бежеві туфлі-слінгбеки від Gianvito Rossi. Образ княгиня доповнила сережками-цвяшками з перлами та блискучою обручкою.

Шарлін позувала фотографам поруч зі своїм чоловіком князем Альбером II, сином принцом Жаком та дочкою принцесою Габріеллою у парку принцеси Антуанетти. В руках вона тримала букет рожевих та білих квітів.

Реклама

Княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком і принцесою Габріеллою / © Getty Images

Її дочка принцеса Габріелла одягла ніжно-рожеву сукню міді з квадратним вирізом і короткими прозорими рукавами і взула золоті сандалі. Волосся дівчинки було розпущене і розчесане за проділом, а на обличчі легкий макіяж, також вона тримала букет квітів у руках.

Реклама

Князь Альбер II, княгиня Шарлін з дітьми принцом Жаком і принцесою Габріеллою / © Getty Images

Принц Жак, як і його батько князь Альбер II, був одягнений у синій піджак, білу сорочку та бежеві штани, доповнивши образ світлими туфлями без шнурків. Альберт був у темно-синьому піджаку з металевими ґудзиками, білій сорочці з розстебнутим коміром та світлих штанях.

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як княгиня Шарлін сяяла на гала-вечорі у сукні улюбленого бренду принцеси Кейт.

Новини партнерів

Новини партнерів