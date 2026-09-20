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Княгиня Шарлін у ефектному костюмі улюбленого королівського бренду відвідала церемонію
Княже подружжя Монако відвідало церемонію вручення вірчих грамот.
Вони були вручені Його Ясновельможності Крістофу Лемуану, Надзвичайному та Повноважному Послу Французької Республіки у Князівстві Монако.
Ця церемонія знаменує початок його місії в князівстві, спрямованої на підтримку давніх і тісних франко-монегаських відносин, заснованих на особливо міцних людських, інституційних, економічних та культурних зв'язках.
Княгиня Шарлін одягла на цей офіційний захід штанний костюм від Bottega Veneta з віскозного шовку, під жакетом у неї була біла сорочка, а взула княгиня туфлі-човники з нюдової шкіри Aquazzura.
Шарлін зібрала волосся в зачіску і зробила макіяж, який підкреслює її природну красу. Князь Альбер II був одягнений цього дня у синій класичний костюм, білу сорочку та блакитну краватку.
Раніше цього тижня княгиня у сукні цікавого дизайну з'явилася на прийомі у Княжому палаці організованому для представників національних громад.