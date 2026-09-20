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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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70
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1 хв

Княгиня Шарлін у ефектному костюмі улюбленого королівського бренду відвідала церемонію

Княже подружжя Монако відвідало церемонію вручення вірчих грамот.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Вони були вручені Його Ясновельможності Крістофу Лемуану, Надзвичайному та Повноважному Послу Французької Республіки у Князівстві Монако.

Ця церемонія знаменує початок його місії в князівстві, спрямованої на підтримку давніх і тісних франко-монегаських відносин, заснованих на особливо міцних людських, інституційних, економічних та культурних зв'язках.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін одягла на цей офіційний захід штанний костюм від Bottega Veneta з віскозного шовку, під жакетом у неї була біла сорочка, а взула княгиня туфлі-човники з нюдової шкіри Aquazzura.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін із паном Крістофом Лемуаном / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II і княгиня Шарлін із паном Крістофом Лемуаном / © Instagram княжої родини Монако

Шарлін зібрала волосся в зачіску і зробила макіяж, який підкреслює її природну красу. Князь Альбер II був одягнений цього дня у синій класичний костюм, білу сорочку та блакитну краватку.

Князь Альбер II і княгиня Шарлін з / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II і княгиня Шарлін з / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін з / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін з / © Instagram княжої родини Монако

Раніше цього тижня княгиня у сукні цікавого дизайну з'явилася на прийомі у Княжому палаці організованому для представників національних громад.

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