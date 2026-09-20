Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися зі Скорпіонами

Гороскоп від астрологині / © Credits

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Але, можливо, це свідчить не про те, що вони мають складний характер, а про те, що він у них є — безхребетними їх точно не назвеш.

Їм притаманні потужна внутрішня сила, цілеспрямованість, вибірковість у спілкуванні, відданість в особистих стосунках, магнетизм та інтуїція. Проте водночас вони безкомпромісні, ревниві, мстиві та прагнуть тримати все під суворим контролем, що подобається не всім.

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Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися зі Скорпіонами.

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Овен

Овнів дратує звичка Скорпіонів підходити до обговорення будь-яких — як професійних, так й особистих — питань з критичного погляду. В таких випадках їхня захопленість, розбиваючись об крижаний, проте логічний скепсис Скорпіонів, у кращому разі дуже сильно «здувається», а в гіршому — взагалі розсіюється, як дим.

Близнята

Близнятам не подобається надмірна серйозність Скорпіонів — самі вони не лише легкі на підйом у всіх сенсах цього слова, а іноді й поверхневі, тож важкість і прагнення «глибоко копати», щоб у всьому дійти самої суті, здаються їм занудністю, в якій, на їхню думку, немає жодної необхідності.

Терези

Терезам, як найпрямолінійнішому знаку зодіаку, не подобається різкість і безапеляційність Скорпіонів, які вони демонструють у моменти крайньої дратівливості. Терези, які звикли уникати гострих кутів у спілкуванні, така поведінка завжди ставить у глухий кут, оскільки вони не знають, як правильно поводитися у таких випадках.

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