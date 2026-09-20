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Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися зі Скорпіонами
Скорпіон — восьмий знак зодіакального кола, представників якого часто вважають досить непростими у спілкуванні.
Але, можливо, це свідчить не про те, що вони мають складний характер, а про те, що він у них є — безхребетними їх точно не назвеш.
Їм притаманні потужна внутрішня сила, цілеспрямованість, вибірковість у спілкуванні, відданість в особистих стосунках, магнетизм та інтуїція. Проте водночас вони безкомпромісні, ревниві, мстиві та прагнуть тримати все під суворим контролем, що подобається не всім.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не варто спілкуватися зі Скорпіонами.
Овен
Овнів дратує звичка Скорпіонів підходити до обговорення будь-яких — як професійних, так й особистих — питань з критичного погляду. В таких випадках їхня захопленість, розбиваючись об крижаний, проте логічний скепсис Скорпіонів, у кращому разі дуже сильно «здувається», а в гіршому — взагалі розсіюється, як дим.
Близнята
Близнятам не подобається надмірна серйозність Скорпіонів — самі вони не лише легкі на підйом у всіх сенсах цього слова, а іноді й поверхневі, тож важкість і прагнення «глибоко копати», щоб у всьому дійти самої суті, здаються їм занудністю, в якій, на їхню думку, немає жодної необхідності.
Терези
Терезам, як найпрямолінійнішому знаку зодіаку, не подобається різкість і безапеляційність Скорпіонів, які вони демонструють у моменти крайньої дратівливості. Терези, які звикли уникати гострих кутів у спілкуванні, така поведінка завжди ставить у глухий кут, оскільки вони не знають, як правильно поводитися у таких випадках.
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