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Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит общаться со Скорпионами
Скорпион — восьмой знак зодиакального круга, представителей которого часто считают довольно непростым в общении.
Но, возможно, это говорит не о том, что их характер сложен, а о том, что он есть –бесхребетными их точно не назовешь.
Им присуща мощная внутренняя сила, целеустремленность, избирательность в общении, преданность в личных отношениях, магнетизм и интуиция. Но при этом они бескомпромиссны, ревнивы, злопамятны и стремятся все держать под строгим контролем, а это нравится не всем.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит общаться со Скорпионами.
Овен
Овнов раздражает привычка Скорпионов подходить к обсуждению любых — как профессиональных, так и личных — вопросов с критической точки зрения. В таких случаях их восторженность, разбиваясь о ледяной, но логичный скепсис Скорпионов, в лучшем случае очень сильно «сдувается», а в худших и вовсе рассеивается как дым.
Близнецы
Близнецам не нравится чрезмерная серьезность Скорпионов — сами они не только легки на подъем во всех смыслах этого слова, а иногда и поверхностны, поэтому тяжеловесность и стремление «глубоко копать», чтобы во всем дойти до самой сути, кажутся им занудством, в котором, на их взгляд, нет никакой необходимости.
Весы
Весам, как самому прямолинейному знаку Зодиака, не нравится резкость и прямолинейность Скорпионов, которые они демонстрируют в моменты крайне раздражительности. Весы, привыкшие избегать острых углов в общении, такое поведение всегда ставит в тупик, поскольку они не знают, как правильно вести себя в таких случаях.
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