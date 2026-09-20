Астролог назвал знаки Зодиака, которым не стоит общаться со Скорпионами

Гороскоп / © Credits

Реклама

Но, возможно, это говорит не о том, что их характер сложен, а о том, что он есть –бесхребетными их точно не назовешь.

Им присуща мощная внутренняя сила, целеустремленность, избирательность в общении, преданность в личных отношениях, магнетизм и интуиция. Но при этом они бескомпромиссны, ревнивы, злопамятны и стремятся все держать под строгим контролем, а это нравится не всем.

Реклама

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которым не стоит общаться со Скорпионами.

Реклама

Овен

Овнов раздражает привычка Скорпионов подходить к обсуждению любых — как профессиональных, так и личных — вопросов с критической точки зрения. В таких случаях их восторженность, разбиваясь о ледяной, но логичный скепсис Скорпионов, в лучшем случае очень сильно «сдувается», а в худших и вовсе рассеивается как дым.

Близнецы

Близнецам не нравится чрезмерная серьезность Скорпионов — сами они не только легки на подъем во всех смыслах этого слова, а иногда и поверхностны, поэтому тяжеловесность и стремление «глубоко копать», чтобы во всем дойти до самой сути, кажутся им занудством, в котором, на их взгляд, нет никакой необходимости.

Весы

Весам, как самому прямолинейному знаку Зодиака, не нравится резкость и прямолинейность Скорпионов, которые они демонстрируют в моменты крайне раздражительности. Весы, привыкшие избегать острых углов в общении, такое поведение всегда ставит в тупик, поскольку они не знают, как правильно вести себя в таких случаях.

Читайте также:

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров