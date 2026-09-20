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Пригріє до +29: синоптики здивували прогнозом на неділю
Завдяки впливу потужного антициклону в Україні утримаються приємні вересневі температурні показники.
У неділю, 20 вересня, в Україні переважно без опадів і тепло. Вночі та вранці на Правобережжі місцями можливий туман.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Область високого атмосферного тиску забезпечить більшості регіонів малохмарну погоду без опадів. Вітер змінних напрямків або слабкий, 3–8 м/с.
На заході країни опади вщухнуть, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі +9–14°, вдень +23–28°.
У північних областях без опадів, вночі +10–15°, вдень +22–27°.
У центральних областях також сухо: вночі +10–15°, вдень +23–28°.
На півдні та в Криму утримається суха погода, вночі +13–18°, вдень до +24–29°.
На сході — без опадів, вночі +9–14°, вдень +23–28°.
Погода у Києві 20 вересня
У Києві та по області очікується мінлива хмарність, проте опадів не передбачається. Вітер буде переважно змінних напрямків, слабкий, зі швидкістю 3–8 м/с.
У Києві нічна температура становитиме +12…+14°, а вдень повітря прогріється до комфортних +21…+23°.
На Київщині у нічні години стовпчики термометрів покажуть +10…+15°, вдень температура коливатиметься у межах +20…+25°.
Нагадаємо, синоптики попередили, що на зміну сонячному вересневому теплу, до України прямує глибокий атлантичний циклон, який кардинально змінить синоптичну ситуацію в усіх областях.