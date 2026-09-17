На Україну суне холоднеча із Скандинавії: синоптики назвали точні дати, коли від літа не залишиться і сліду (мапа)

Синоптики попереджають про наближення холоднечі та дощів / © ТСН

Реклама

У п’ятницю, 18 вересня, в більшості регіонів України втримається тепла та суха погода завдяки полю підвищеного тиску. Лише на заході й місцями на півночі пройдуть короткочасні дощі, а вже від початку наступного тижня очікується відчутне похолодання.

Детальний прогноз погоди в Україні 18 вересня — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні найближчими днями

Очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що 18-20 вересня в Україні утримається сонячна, суха та маловітряна погода. Температура повітря становитиме від +8 до +13 градусів тепла вночі та +22…+27 градусів тепла вдень.

Реклама

Синоптик попереджає, що у понеділок, 21 вересня, холодний атмосферний фронт циклону змінить ситуацію. До країни прийдуть дощі та скандинавське повітря.

«У понеділок, 21 вересня, погода. Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глбокого атлантичного циклону, який нарешті принесе довгоочікувані дощі, так потрібні аграріям для проведення посівної кампанії. З північними вітрами до нас надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії, температурний фон знизиться», — прогнозує Постригань.

Температура знизиться до +16…+21 градуса тепла вдень. Як зазначає метеоролог, до 25 вересня волога й прохолодна погода утримуватиметься, тож дощ дощитиме періодично, а стовпчики термометрів удень показуватимуть лише +12…+17 градусів тепла.

Метеорологічна мапа / © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

«Хвиля холоду очікується відчутною, але поки без заморозків, тому для незібраних овочевих культур загрози немає — врожай поки можна залишати на полях. Втім, навіть під таким циклонічним «натиском» природа залишатиме простір для приємних пауз — з’являтимуться «сонячні вікна». Бабине літо ще повернеться!» — зауважує Постригань.

Реклама

Якої погоди очікувати українцям 18 вересня

За даними Українського гідрометцентру, 18 вересня в Україні погоду без опадів визначатиме поле підвищеного тиску. Однак синоптики прогнозують у більшості західних, вночі й у північних областях короткочасні дощі.

«Утримається комфортна температура як для цієї пори, однак дещо прохолодніше буде вночі на сході країни, вдень у західних областях», — зазначають метеорологи.

Загалом по країні буде мінлива хмарність. Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями зберігатиметься туман.



Температура вночі становитиме від + 10 до +15 градусів тепла, на сході країни очікується від +7 до +12 градусів тепла. Вдень температура повітря становитиме від +20 до +25 градусів тепла, у західних областях місцями буде від +17 до +19 градусів тепла.

Погода в Україні 18 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 18 вересня буде мінлива хмарність. Вночі місцями пройдуть короткочасні дощі, вдень без опадів. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

Реклама

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень від +20 до +25 градусів вище нуля.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +21…+23 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 18 вересня погоду визначатиме вплив висотної улоговини. У регіоні буде хмарно із проясненнями, місцями пройдуть невеликі дощі. Вночі та вранці зберігатиметься туман. Вітер дутиме південно-східний з переходом на південно-західний, та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура по області вночі буде від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла. У Львові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +10 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 18 вересня буде мінлива хмарність та без опадів, прогнозують синоптики. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від +6 до +11 градусів тепла;

вдень від +22 до +27 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +9 до +11 градусів тепла;

вдень від +23 до +25 градусів вище нуля.

Погода в Харкові

На Харківщині 18 вересня очікується мінлива погода, без опадів. Вітер дутиме південний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі по області коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, вдень очікується від +20 до +25 градусів тепла.

У Харкові нічні показники становитимуть від +7 до +9 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +22…+24 градусів тепла.

Погода в Одесі

У п’ятницю, 18 вересня в Одесі та області очікується мінлива хмарність без опадів і легкий вітер 3-8 м/с. Вночі та вранці місцями можливий туман із видимістю на автошляхах 200-500 метрів.

Температура повітря по області становитиме від +9 до +14 градусів тепла вночі та до +21…+26 градусів тепла вдень. У самій Одесі вночі буде +12…+14 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +23 градусів тепла, а температура морської води триматиметься в межах +19…+20 градусів тепла.

Раніше ТСН.ua писав про те, які квіти потрібно захистити від перших заморозків.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів

Новини партнерів