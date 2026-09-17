Павло Петров

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Серед пожеж у Києві, які найбільше запам’яталися рятувальникам, були займання у житлових будинках, на книжковому ринку та в Лаврі. Деякі з них ускладнювалися сильним пожежним навантаженням і повторними обстрілами.

Про це розповів начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров в інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

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«Що зачепило найбільше? Ну, це житловий житлові будинки декілька. Церква і, ну, книжковий ринок взагалі, навіть кучу запитів було. Потім там розбиралися, як так вийшло. І така складна, насправді, пожежа була, бо дуже сильне пожежне навантаження було», — розповів Павло Петров.

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Він зазначив, що складною для рятувальників була і пожежа в Лаврі. Під час деяких обстрілів у пожежних частинах не залишалося техніки, оскільки всі резерви були залучені до роботи.

«Хоча Лавра була дуже такою непростою пожежею. Під час деяких обстрілів у нас бувало таке, що в пожежних частинах не залишалося жодної техніки. Тобто всі резерви у нас там, я не пам’ятаю, чи майже 900 людей з Києва було залучено. Ну, це коли більше 30 локацій у нас таке трапляється», — розповів рятувальник.

За його словами, у таких випадках ДСНС також залучає допомогу з області. Рятувальники можуть виїжджати на допомогу і до Київщини.

«Ми і з області беремо допомогу іноді, не тільки з Київської, бо там теж буває. Тобто у нас буває отак, ми один одному допомагаємо. Зараз по Київщині багато прилітає і так і через те, що ми в центрі області і то нам легше кудись виїхати, допомогти, тому так працюємо», — пояснив Павло Петров.

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За його словами, під час пожежі в Лавр роботу ускладнювала повторна атака.

«Якщо повернутися до попереднього питання, то да, Лавра такою стала знаковою. Для рятувальників вона була складна через те, що це об’єкт в цілому, на який ми одразу реагуємо. І тоді повторна атака була ще», — зазначив рятувальник.

Петров пригадав, як під час гасіння пожежі рятувальники працювали на даху. Через те, що під мідним покриттям горіло дерево, їм довелося розбирати весь дах, щоб зупинити поширення вогню та повністю його загасити.

«Долітали „Шахеди“. Я пам’ятаю, як я приїхав, піднявся на дах. Ми там разом з хлопцями познімали всеі, а воно не чутно особливо було нічого, бо там шумить, там кришу починають розбирати через те, що вона була мідна, і вже під нею було дерево, тобто дерево горіло під металом. І довелося вскривати весь дах для того, щоб, по-перше, спіймати вогонь, не дати йому розповсюдитися кудись вниз, а по-друге, повністю загасити», — розповів Павло Петров.

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За його словами, під час цієї роботи поруч стався приліт другого «Шахеду».

«І тоді був приліт поруч другого „Шахеду“. По мистецькому арсеналу. Прямо над над дахом пролетів, його прям видно було і впав поруч», — поділився рятувальник.

Петров також розповів про рятувальників, які в цей момент працювали на колінчастих підіймачах.

«Хлопці тоді, які працювали на колінчастих підіймачах, а це, ну, це вже розкладена штука, на якій люди працюють, навіть якісь нагороди отримали, тому що, ну, це ти ж нікуди не дінешся. Це як підводний човен. Ти вже з частина корабля, піднявся і ти на висоті», — розповів рятувальник.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Що відбувається на місцях найстрашніших прильотів у Києві: СЕКРЕТИ ДСНС! Павло Петров — інтерв’ю

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