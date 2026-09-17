США можуть відкрити військову базу у сусідній з Україною країні: що заявив Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

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США можуть відкрити військову базу в Польщі. Президент Дональд Трамп заявив, що в переговорах про це є значний прогрес.

Про це американський лідер повідомив у своєму дописі в соціальній мережі.

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Військова база США в Польщі: що відомо

За словами Трампа, позитивні зрушення у цьому питанні стали можливими завдяки співпраці з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

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«Чудові новини! Завдяки рішучому лідерству мого друга, президента Польщі Кароля Навроцького, досягнуто значного прогресу на шляху до створення бази Сухопутних військ США у Польщі. Якщо це станеться, локацію буде оголошено зовсім скоро», — заявив Дональд Трамп.

Трамп також назвав створення бази історичним кроком для альянсу США та Польщі.

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План Пентагону щодо скорочення контингенту в Європі

За даними Reuters, США зараз переглядають кількість своїх військ у Європі. У червні 2026 року Пентагон розглядав скорочення контингенту приблизно на 25 тисяч солдатів. Це могло б зменшити чисельність американських військ нижче 76 тисяч осіб — мінімального ліміту, який встановив Конгрес.

Як повідомляє Reuters, міністр оборони США Піт Хегсет планував оголосити про це скорочення перед зустріччю міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, однак план зустрів внутрішній опір.

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Замість цього Хегсет ініціював шестимісячний перегляд дислокації збройних сил США в Європі, під час якого аналізують оборонний внесок союзників, їхні військові спроможності, умови розміщення баз та рівень підтримки пріоритетів Вашингтона.

США скорочують війська — останні новини

Нагадаємо, погрози Трампа скоротити американську військову присутність у Європі вже впливають не лише на відносини всередині НАТО, а й на те, як союзники будують власну оборону на майбутнє.

Раніше ми писали, що Трамп фактично дав Путіну шанс розколоти НАТО зсередини. Розбіжності між Вашингтоном і Європою можуть створити для російського президента можливість випробувати НАТО на міцність.

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