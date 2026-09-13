Путін готує «сюрприз» для Європи: генерал США назвав країни, де Росія влаштує провокацію

Путін / © Associated Press

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Росія найближчим часом може вдатися до нової провокації або військової операції.

Таку думку в етері Еспресо висловив генерал армії США, головнокомандувач військ НАТО в Європі у 1997–2000 роках Веслі Кларк.

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Кларк наголосив, що нинішній період є надзвичайно важливим для Північноатлантичного альянсу та Сполучених Штатів. Зокрема, Вашингтон має зобов’язання реагувати у разі нападу на одну з держав-членів НАТО.

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«Сполучені Штати мають юридичне зобов’язання брати участь у НАТО і належним чином реагувати на будь-який напад на країну — члена НАТО. США також мають моральне, неписане зобов’язання підтримувати і захищати кордони України та її територіальну цілісність», — зазначив генерал.

На думку Кларка, вже найближчим часом ці зобов’язання можуть опинитися під серйозним випробуванням.

«Наші зобов’язання, я думаю, будуть випробувані в найближчий період. Схоже, Путін готує якийсь „сюрприз“. Можливо, наприкінці вересня, можливо, у жовтні, можливо, пізніше», — сказав Кларк.

Генерал назвав одразу кілька напрямків, де Росія потенційно може спробувати загострити ситуацію.

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«Це може бути проти Норвегії, біля півночі Норвегії відбувається значна російська активність. Це може бути проти Фінляндії, це може бути проти країн Балтії. Це може бути спроба поєднати Калінінград із Білоруссю. Це може бути щось у Придністров’ї, у Молдові, або, знову ж таки, в Україні», — пояснив він.

Кларк наголосив, що через значну кількість можливих сценаріїв країнам НАТО важливо залишатися пильними. Водночас, за його словами, союзники мають продовжувати підтримувати Україну.

«У Путіна є багато різних можливостей для підступів, і сподіваймося, що всі члени НАТО обізнані, пильні і продовжують сильну підтримку України», — підсумував генерал.

Раніше повідомлялося, що Росія використовує дипломатичну активність як інструмент інформаційної війни, намагаючись вплинути на підтримку України та позицію Сполучених Штатів.

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Ми раніше інформували, що в США та в Європі сумніваються, що до весни 2027 року диктатор Путін буде готовий до справжніх переговорів про мир.

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