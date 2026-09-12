Кремль готує удар не лише по Україні: генерал США розкрив, на кого насправді тисне Путін

Путін / © Associated Press

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Росія використовує дипломатичну активність як інструмент інформаційної війни, намагаючись вплинути на підтримку України та позицію Сполучених Штатів.

Таку думку в етері Еспресо висловив генерал армії США, головнокомандувач військ НАТО в Європі у 1997–2000 роках Веслі Кларк в інтерв’ю ведучому програми «Студія Захід» Антону Борковському.

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Кларк зауважив, що не володіє внутрішньою інформацією щодо дипломатичних процесів навколо України. Водночас, за його словами, багаторічні спостереження та військовий досвід не дають йому підстав вважати, що Кремль налаштований на прийнятну мирну угоду.

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«Мені видається малоймовірним, що Путін хоче мирної угоди на умовах, які були б прийнятними для України», — наголосив генерал.

На переконання Кларка, нинішні кроки Москви передусім варто сприймати як складову інформаційної війни. Росія намагається впливати не лише на українське суспільство, а й на рішення Вашингтона.

«Він готує ґрунт для інформаційної війни проти українського народу, а також для того, щоб схилити позицію президента Сполучених Штатів до більшої підтримки Росії», — пояснив Кларк.

Американський генерал також зазначив, що не бачить у поточних процесах жодних сигналів, які вказували б на швидке покращення становища України.

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«Я розглядаю це як суто інформаційну гру, частину воєнної стратегії Росії. Жодного негайного полегшення для України тут я не бачу», — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що в США та в Європі сумніваються, що до весни 2027 року диктатор Путін буде готовий до справжніх переговорів про мир.

Ми раніше інформували, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що переговори України та Росії за участі США триватимуть.

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