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Три знаки Зодіаку, яким сьогодні бажано утриматися від непотрібних покупок
День, коли слід максимально обережно ставитися до інформації, що надходить.
Багато фактів, про які ми дізнаємося сьогодні, дуже швидко стануть нам у нагоді. Також сьогодні може виникнути спокуса зробити сумнівні покупки, від чого варто категорично утриматися.
Сьогодні, 12 вересня, спокуса покупок може охопити представників усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо уникати непотрібних покупок.
Овен
Овни, які не вміють стримуватися у покупках, і цього разу можуть витратитися неабияк, але в найвідповідальніший момент їм важливо згадати про те, що їхній гаманець не бездонний, а непотрібних речей у них вдома накопичилося стільки, що можна відкривати невеликий, але власний музей.
Лев
Леви, які обожнюють бути в центрі уваги, не можуть встояти перед покупкою, гідною їхньої королівської високості: яскравою, з великою кількістю люрексу та стразів. Але, в результаті, навряд чи почнуть носити: чи варто витрачатися на таку «видатну» річ.
Риби
Риби вміють розраховуватися з грошима і намагаються витрачати їх розумно, але сьогодні вони нібито збожеволіють: представникам цього знака захочеться змести з прилавків усе, що вони там побачать. Перш ніж це робити, не завадить подумати про те, куди вони вдома все це добро подінуть.
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