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Три знака Зодиака, которым сегодня желательно отказаться от ненужных покупок
День, когда необходимо максимально осторожно относиться к поступающей информации.
Многие факты, которые станут известны нам в это время, очень быстро нам пригодятся. Также нынешний день может соблазнять сомнительными приобретениями, от чего стоит категорически отказаться.
Сегодня, 12 сентября, соблазн приобретательства может задеть представителей всех знак Зодиака, но трем из них особенно важно избегать ненужных покупок.
Овен
Овны, которые не знают удержу в покупках, и на этот раз могут разойтись не на шутку, но в самый ответственный момент им важно вспомнить о том, что их кошелек не бездонный, а ненужных вещей у них дома скопилось столько, что впору открывать небольшой, но собственный музей.
Лев
Львы, обожающие быть в центре внимания, не могут устоять перед покупкой, подходящей их королевскому высочеству: яркое, с большим количеством люрекса и стразов. Но, в результате, вряд ли станут носить: столь «выдающуюся» вещь, так стоит ли на нее тратиться.
Рыбы
Рыбы знают счет деньгам и стараются тратить их разумно, но сегодня они как будто бы сойдут с ума: представителям знака захочется смести с прилавков все, что они на них увидят. Прежде чем это делать, неплохо будет подумать о том, куда они дома все это добро денут.
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