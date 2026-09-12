Можно будет выдохнуть: для 4 знаков китайского гороскопа наступает спокойный период уже 12 сентября

Китайский гороскоп / © Unsplash

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С субботы, 12 сентября 2026 года, представители четырёх знаков китайского зодиака могут почувствовать, что напряжение постепенно спадает, а жизнь становится более спокойной и предсказуемой.

Об этом сообщило издание Yourtango.

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Согласно китайской астрологии, 12 сентября приходится на «Стабильный день Земляного Быка». Считается, что такая энергия способствует равновесию и помогает не терять контроль над ситуацией. Особенно благоприятным этот день считается для знаков, которые гармонично сочетаются с Земляным Быком.

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Бык

Для Тельцов суббота может стать долгожданной возможностью передохнуть после непростой недели. Ожидается, что обстоятельства не будут требовать постоянной борьбы, а необходимость оправдывать чужие ожидания отойдет на второй план.

Представители этого знака могут почувствовать большую уверенность в своих силах и контроль над происходящим. Даже попытки других задеть или унизить их, вероятно, не будут иметь привычного влияния.

Крыса

Заземляющая энергия Земного Быка может помочь Крысам справиться со склонностью чрезмерно анализировать события. Проблемы никуда не исчезнут, однако могут уже не казаться такими сложными и изнурительными.

Кроме того, в этот день Крысы могут неожиданно получить поддержку от других людей — даже без прямой просьбы о помощи.

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Змея

Для Змей 12 сентября прогнозируется восстановление эмоционального равновесия и ощущение внутреннего спокойствия. В китайской астрологии считается, что то, что начинается в «Стабильный день», может иметь более длительный эффект.

В то же время Змеям советуют не забывать о личных границах. На фоне хорошего настроения может возникнуть желание проявить чрезмерную щедрость или уступчивость, о чем впоследствии можно пожалеть.

Петух

Северяне могут наконец-то немного снизить требования к себе. Стабилизирующая энергия Земного Быка, согласно прогнозу, поможет им меньше переживать из-за мелочей и не пытаться контролировать каждую деталь.

Вместо того чтобы постоянно анализировать, все ли сделано правильно, представителям этого знака будет проще позволить событиям развиваться своим чередом. Именно это может принести им чувство облегчения и спокойствия.

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Напомним, астрологи предупреждают, что 12 сентября 2026 года — день, предназначенный самими звёздами для того, чтобы начать воплощать в жизнь планы, намеченные незадолго до этого.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, создателем которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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