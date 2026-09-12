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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Можно будет выдохнуть: для 4 знаков китайского гороскопа наступает спокойный период уже 12 сентября

Китайский гороскоп на 12 сентября обещает четырём знакам долгожданное облегчение. То, что в последнее время казалось изнурительным и сложным, может наконец перестать давить.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Китайский гороскоп

Китайский гороскоп / © Unsplash

С субботы, 12 сентября 2026 года, представители четырёх знаков китайского зодиака могут почувствовать, что напряжение постепенно спадает, а жизнь становится более спокойной и предсказуемой.

Об этом сообщило издание Yourtango.

Согласно китайской астрологии, 12 сентября приходится на «Стабильный день Земляного Быка». Считается, что такая энергия способствует равновесию и помогает не терять контроль над ситуацией. Особенно благоприятным этот день считается для знаков, которые гармонично сочетаются с Земляным Быком.

  • Бык

Для Тельцов суббота может стать долгожданной возможностью передохнуть после непростой недели. Ожидается, что обстоятельства не будут требовать постоянной борьбы, а необходимость оправдывать чужие ожидания отойдет на второй план.

Представители этого знака могут почувствовать большую уверенность в своих силах и контроль над происходящим. Даже попытки других задеть или унизить их, вероятно, не будут иметь привычного влияния.

  • Крыса

Заземляющая энергия Земного Быка может помочь Крысам справиться со склонностью чрезмерно анализировать события. Проблемы никуда не исчезнут, однако могут уже не казаться такими сложными и изнурительными.

Кроме того, в этот день Крысы могут неожиданно получить поддержку от других людей — даже без прямой просьбы о помощи.

  • Змея

Для Змей 12 сентября прогнозируется восстановление эмоционального равновесия и ощущение внутреннего спокойствия. В китайской астрологии считается, что то, что начинается в «Стабильный день», может иметь более длительный эффект.

В то же время Змеям советуют не забывать о личных границах. На фоне хорошего настроения может возникнуть желание проявить чрезмерную щедрость или уступчивость, о чем впоследствии можно пожалеть.

  • Петух

Северяне могут наконец-то немного снизить требования к себе. Стабилизирующая энергия Земного Быка, согласно прогнозу, поможет им меньше переживать из-за мелочей и не пытаться контролировать каждую деталь.

Вместо того чтобы постоянно анализировать, все ли сделано правильно, представителям этого знака будет проще позволить событиям развиваться своим чередом. Именно это может принести им чувство облегчения и спокойствия.

Напомним, астрологи предупреждают, что 12 сентября 2026 года — день, предназначенный самими звёздами для того, чтобы начать воплощать в жизнь планы, намеченные незадолго до этого.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, пророчества, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать её нужно не всерьёз, а лишь как вероятность событий, создателем которых может стать каждый человек, если у него хватит силы духа и вдохновения изменить свою жизнь к лучшему.

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