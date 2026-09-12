«Калибры», баллистика и «Бандероли»: Россия утром атаковала юг Украины

Ракеты «Калибр» / © ТАСС

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Российские войска утром 12 сентября нанесли ракетные удары по югу Украины.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

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По информации военных, российские захватчики атаковали Николаев и Одесщину баллистическими ракетами.

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Кроме того, по Одесской области враг применил крылатые ракеты «Калибр» и баражирующие боеприпасы «Бандероль».

В то же время, мониторинговые каналы сообщают, что под ударом мог находиться мост в Затоке.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 12 сентября нанесли удары по Украине баллистическими ракетами.

Мы ранее информировали, что в результате больного удара по Запорожью в ночь на 12 сентября погибли два человека.

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