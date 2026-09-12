Не дайте сливам пропасть: топ-3 простые рецепты, как их приготовить на зиму вкусно

Как заготовить сливы на зиму. / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Сезон слив — отличный повод запастись домашними заготовками на холодное время. Сочные плоды можно превратить не только в традиционное варенье, но и в ароматный компот или пикантную закуску к мясу.

В материале ТСН.ua собрали три несложных рецепта, которые помогут сохранить урожай слив на зиму.

Реклама

Сливовое варенье на зиму

Это классический вариант. Ароматное варенье можно подавать к блинам, сырникам и тостам, а также использовать в качестве начинки для пирогов, рулетов или другой домашней выпечки.

Реклама

Для приготовления лучше брать хорошо спелые сливы, из которых легко удаляется косточка.

Ингредиенты

1 кг слив без косточек;

700–800 г сахара;

100 мл воды;

лимонная кислота — на кончике ножа.

Как приготовить варенье

Сливы тщательно промойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Большие плоды можно нарезать на несколько частей. В кастрюлю налейте воду, всыпьте сахар и поставьте на маленький огонь. Помешивайте, пока кристаллы полностью не растворятся. После этого добавьте подготовленные фрукты. Доведите смесь до кипения и варите около 15–20 минут на небольшом огне. Время от времени перемешивайте массу, чтобы она не пригорела. Если хотите получить более густое варенье, после первой проварки оставьте его остыть, а затем повторно доведите до кипения. Для однородной смеси сливовую массу можно перебить блендером либо протереть через сито. В конце добавьте немного лимонной кислоты — она поможет сбалансировать сладость. Готовое варенье горячим разложите в стерилизованные банки и герметично закройте крышками. Оставьте до полного охлаждения, затем перенесите в прохладное место.

Сливовой компот на зиму

Если не хочется долго стоять у плиты, приготовьте компот. Он получается ароматным и насыщенным. Для этого рецепта лучше использовать плотные сливы, не разваливающиеся после заливки горячим сиропом.

Реклама

Ингредиенты на 3-литровую банку

500–700 г слив;

250–300 г сахара;

вода.

Количество фруктов можно менять в зависимости от желаемой насыщенности напитка.

Как приготовить компот

Сначала переберите сливы и удалите плодоножку. Тщательно промойте плоды. Если на них повреждены участки, их нужно срезать. Стерилизованную трехлитровую банку заполните сливами примерно на треть. Отдельно вскипятите воду и осторожно залейте ею фрукты. Накройте банку стерилизованной крышкой и оставьте примерно на 15-20 минут. После этого слейте воду обратно в кастрюлю. Добавьте сахар, перемешайте и доведите до кипения сироп. Горячей жидкостью повторно залейте сливы в самый верх банки. Сразу закрутите крышку, переверните емкость вверх дном и оставьте охлаждаться.

По желанию к компоту можно добавить корицу, ваниль, несколько ягод или дольки яблока. Это сделает вкус напитка еще более интересным.

Реклама

Маринованные сливы на зиму

Любителям необычных домашних заготовок следует попробовать маринованные сливы. Они имеют оригинальный кисло-сладкий вкус и могут стать отличным дополнением к мясным блюдам, птице, сырной тарелке или праздничным закускам.

Для такого рецепта выбирайте твердые плоды, хорошо держащие форму.

Ингредиенты

1,5 кг слив;

300 мл воды;

170 г сахара;

2 ч. л. соли;

80 мл уксуса;

4 лавровых листа;

6 бутонов гвоздики;

6 горошин душистого перца;

4 горошины черного перца.

Как замариновать сливы

Промойте плоды и удалите плодоножку. Чтобы маринад лучше пропитал сливы, каждую можно несколько раз проколоть деревянной шпажкой. На дно стерилизованных банок уложите лавровый лист, гвоздику и перец. Сверху плотно выложите сливы. Вскипятите воду и залейте ею фрукты. Накройте банки крышками и оставьте приблизительно на 15 минут. После этого осторожно слейте жидкость в кастрюлю. Добавьте сахар и соль, перемешайте и доведите до кипения. Когда маринад закипит, влейте уксус и снимите кастрюлю с огня. Горячей смесью залейте сливы в банках. Сразу герметично закрутите крышки, переверните емкости вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Маринованные сливы можно подавать в качестве самостоятельной закуски или использовать для приготовления салатов и других блюд.

Какие сливы лучше брать для заготовок

Выбор плодов зависит от того, что вы планируете приготовить.

Для варенья отлично подходят мягкие, сочные и хорошо спелые сливы. Они быстро развариваются и дают много сока, поэтому десерт получается насыщенным и ароматным.

Для компота лучше использовать среднеспелые плоды. Они должны быть достаточно плотными, чтобы после термической обработки не превратиться в пюре.

Мариновать следует твердые сливы с плотной мякотью. Именно такие фрукты сохраняют форму и приобретают приятный кисло-сладкий вкус после настаивания.

Перед консервацией обязательно уберите урожай. Плоды с плесенью, гнилью или значительными повреждениями не следует использовать для зимних заготовок.

Новости партнеров

Новости партнеров