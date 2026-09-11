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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
226
Время на прочтение
1 мин

Яблочный пирог на 100 ккал: простой рецепт десерта

Много яблок, минимум теста и всего около 100 ккал на 100 г — этот нежный пирог готовится быстро, а ещё его можно адаптировать даже для самых маленьких ценителей десертов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
100 ккал
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Яблочный пирог tiktok.com/@tak.smachno.tyt

Яблочный пирог tiktok.com/@tak.smachno.tyt

На странице tak.smachno.tyt рассказали о рецепте яблочного пирога, который легко может стать фаворитом осеннего сезона. В нём очень много тонко нарезанных яблок и совсем немного теста, поэтому десерт получается сочным, ароматным и лёгким. А если хочется поэкспериментировать, яблоки можно сочетать с грушей или тыквой.

Яблочный пирог tiktok.com/@tak.smachno.tyt

Яблочный пирог tiktok.com/@tak.smachno.tyt

Ингредиенты

яблоки
1,2 кг
яйца
2 шт.
молоко
100 мл
сахар
50–60 г
сливочное масло
20 г
мука
110 г
разрыхлитель
10 г
цедра одного лимона
лимонный сок
1 ст. л.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190°C.

  2. Яблоки очистите и нарежьте или натрите очень тонкими ломтиками, примерно 1–2 мм. Для этого удобно использовать шинковку или специальную сторону терки.

  3. В отдельной миске смешайте яйца, молоко, сахар, растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель, лимонную цедру и сок.

  4. Добавьте яблоки и хорошо перемешайте.

  5. По желанию часть яблок можно заменить грушей или тыквой.

  6. Форму для выпечки застелите пергаментом.

  7. Яблочную массу можно выкладывать слоями или сразу перемешать всё тесто с яблоками и переложить в форму.

  8. Выпекайте примерно 45–50 минут, ориентируйтесь на готовность пирога.

  9. Не спешите вынимать его из формы и нарезать сразу после выпечки. Пирог должен полностью остыть, иначе он может потерять форму. Еще лучше — поставить его на несколько часов в холодильник, чтобы десерт хорошо стабилизировался.

Пирог получается насыщенным, нежным и не перегруженным тестом, а возможность приготовить его без сахара делает рецепт ещё более универсальным.

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