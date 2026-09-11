Яблочный пирог на 100 ккал: простой рецепт десерта

Яблочный пирог tiktok.com/@tak.smachno.tyt

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На странице tak.smachno.tyt рассказали о рецепте яблочного пирога, который легко может стать фаворитом осеннего сезона. В нём очень много тонко нарезанных яблок и совсем немного теста, поэтому десерт получается сочным, ароматным и лёгким. А если хочется поэкспериментировать, яблоки можно сочетать с грушей или тыквой.

Яблочный пирог tiktok.com/@tak.smachno.tyt

Ингредиенты яблоки 1,2 кг яйца 2 шт. молоко 100 мл сахар 50–60 г сливочное масло 20 г мука 110 г разрыхлитель 10 г цедра одного лимона лимонный сок 1 ст. л.

Приготовление

Разогрейте духовку до 190°C. Яблоки очистите и нарежьте или натрите очень тонкими ломтиками, примерно 1–2 мм. Для этого удобно использовать шинковку или специальную сторону терки. В отдельной миске смешайте яйца, молоко, сахар, растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель, лимонную цедру и сок. Добавьте яблоки и хорошо перемешайте. По желанию часть яблок можно заменить грушей или тыквой. Форму для выпечки застелите пергаментом. Яблочную массу можно выкладывать слоями или сразу перемешать всё тесто с яблоками и переложить в форму. Выпекайте примерно 45–50 минут, ориентируйтесь на готовность пирога. Не спешите вынимать его из формы и нарезать сразу после выпечки. Пирог должен полностью остыть, иначе он может потерять форму. Еще лучше — поставить его на несколько часов в холодильник, чтобы десерт хорошо стабилизировался.

Пирог получается насыщенным, нежным и не перегруженным тестом, а возможность приготовить его без сахара делает рецепт ещё более универсальным.

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