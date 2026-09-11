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Яблочный пирог на 100 ккал: простой рецепт десерта
Много яблок, минимум теста и всего около 100 ккал на 100 г — этот нежный пирог готовится быстро, а ещё его можно адаптировать даже для самых маленьких ценителей десертов.
На странице tak.smachno.tyt рассказали о рецепте яблочного пирога, который легко может стать фаворитом осеннего сезона. В нём очень много тонко нарезанных яблок и совсем немного теста, поэтому десерт получается сочным, ароматным и лёгким. А если хочется поэкспериментировать, яблоки можно сочетать с грушей или тыквой.
Ингредиенты
- яблоки
- 1,2 кг
- яйца
- 2 шт.
- молоко
- 100 мл
- сахар
- 50–60 г
- сливочное масло
- 20 г
- мука
- 110 г
- разрыхлитель
- 10 г
- цедра одного лимона
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- лимонный сок
- 1 ст. л.
Приготовление
Разогрейте духовку до 190°C.
Яблоки очистите и нарежьте или натрите очень тонкими ломтиками, примерно 1–2 мм. Для этого удобно использовать шинковку или специальную сторону терки.
В отдельной миске смешайте яйца, молоко, сахар, растопленное сливочное масло, муку, разрыхлитель, лимонную цедру и сок.
Добавьте яблоки и хорошо перемешайте.
По желанию часть яблок можно заменить грушей или тыквой.
Форму для выпечки застелите пергаментом.
Яблочную массу можно выкладывать слоями или сразу перемешать всё тесто с яблоками и переложить в форму.
Выпекайте примерно 45–50 минут, ориентируйтесь на готовность пирога.
Не спешите вынимать его из формы и нарезать сразу после выпечки. Пирог должен полностью остыть, иначе он может потерять форму. Еще лучше — поставить его на несколько часов в холодильник, чтобы десерт хорошо стабилизировался.
Пирог получается насыщенным, нежным и не перегруженным тестом, а возможность приготовить его без сахара делает рецепт ещё более универсальным.