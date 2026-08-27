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Пирог со сливами: рецепт для уютного вечера
Вкусная сливовая начинка, нежное песочное тесто и аппетитная хрустящая корочка — этот пирог легко может стать главным десертом конца лета.
На странице Kris & Kitchen рассказали о рецепте домашнего сливового пирога, который готовится без сложных техник, но выглядит так, будто только что сошёл со страницы кулинарного журнала. Главный секрет — густая сливовая начинка и замороженная часть теста, которой натирают верх.
Ингредиенты
Для теста
мука — 330 г
разрыхлитель — 3 г
ванилин — 1 г
соль — щепотка
холодное сливочное масло — 120 г
сахар — 140 г
холодное молоко — 50 мл
яйцо — 1 шт.
желток — 1 шт.
Для начинки
сливы — 800 г
сахар — 140 г
кукурузный крахмал — 55 г
Приготовление
Сначала смешайте муку, разрыхлитель, ванилин и соль.
Добавьте нарезанное холодное масло и перетрите всё руками до состояния крошки.
Яйцо и желток смешайте с молоком, после чего добавьте эту смесь к сахару.
Соедините с сухими ингредиентами и замесите тесто.
Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.
Примерно треть теста положите в морозильную камеру.
Для начинки измельчите сливы в блендере, а затем протрите через сито, чтобы получить однородное пюре.
Добавьте сахар и крахмал.
Доведите смесь до кипения и проварите 1–2 мин, постоянно помешивая.
После этого полностью остудите.
Основную часть теста раскатайте и выложите в форму, сформируйте бортики.
Распределите сливовую начинку.
Достаньте замороженное тесто и натрите его сверху на крупной терке.
Выпекайте пирог при 180°C примерно 40 мин.
Здесь важно не торопиться, дайте десерту полностью остыть, чтобы сливовая начинка стабилизировалась и хорошо держала форму при нарезке.
Этот сливовый пирог — именно тот домашний десерт, который хочется приготовить в конце лета, когда сезонные фрукты особенно сочные. Ароматное песочное тесто, насыщенная сливовая начинка и хрустящая корочка делают его идеальным дополнением к кофе или вечернему чаю.