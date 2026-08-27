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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Пирог со сливами: рецепт для уютного вечера

Вкусная сливовая начинка, нежное песочное тесто и аппетитная хрустящая корочка — этот пирог легко может стать главным десертом конца лета.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Пирог со сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

Пирог со сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

На странице Kris & Kitchen рассказали о рецепте домашнего сливового пирога, который готовится без сложных техник, но выглядит так, будто только что сошёл со страницы кулинарного журнала. Главный секрет — густая сливовая начинка и замороженная часть теста, которой натирают верх.

Пирог со сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

Пирог со сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

Ингредиенты

Для теста

  • мука — 330 г

  • разрыхлитель — 3 г

  • ванилин — 1 г

  • соль — щепотка

  • холодное сливочное масло — 120 г

  • сахар — 140 г

  • холодное молоко — 50 мл

  • яйцо — 1 шт.

  • желток — 1 шт.

Для начинки

  • сливы — 800 г

  • сахар — 140 г

  • кукурузный крахмал — 55 г

Пирог со сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

Пирог со сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

Приготовление

  1. Сначала смешайте муку, разрыхлитель, ванилин и соль.

  2. Добавьте нарезанное холодное масло и перетрите всё руками до состояния крошки.

  3. Яйцо и желток смешайте с молоком, после чего добавьте эту смесь к сахару.

  4. Соедините с сухими ингредиентами и замесите тесто.

  5. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час.

  6. Примерно треть теста положите в морозильную камеру.

  7. Для начинки измельчите сливы в блендере, а затем протрите через сито, чтобы получить однородное пюре.

  8. Добавьте сахар и крахмал.

  9. Доведите смесь до кипения и проварите 1–2 мин, постоянно помешивая.

  10. После этого полностью остудите.

  11. Основную часть теста раскатайте и выложите в форму, сформируйте бортики.

  12. Распределите сливовую начинку.

  13. Достаньте замороженное тесто и натрите его сверху на крупной терке.

  14. Выпекайте пирог при 180°C примерно 40 мин.

  15. Здесь важно не торопиться, дайте десерту полностью остыть, чтобы сливовая начинка стабилизировалась и хорошо держала форму при нарезке.

Этот сливовый пирог — именно тот домашний десерт, который хочется приготовить в конце лета, когда сезонные фрукты особенно сочные. Ароматное песочное тесто, насыщенная сливовая начинка и хрустящая корочка делают его идеальным дополнением к кофе или вечернему чаю.

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