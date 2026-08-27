Пирог со сливами: рецепт для уютного вечера

Пирог со сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

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На странице Kris & Kitchen рассказали о рецепте домашнего сливового пирога, который готовится без сложных техник, но выглядит так, будто только что сошёл со страницы кулинарного журнала. Главный секрет — густая сливовая начинка и замороженная часть теста, которой натирают верх.

Пирог со сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

Ингредиенты

Для теста

мука — 330 г

разрыхлитель — 3 г

ванилин — 1 г

соль — щепотка

холодное сливочное масло — 120 г

сахар — 140 г

холодное молоко — 50 мл

яйцо — 1 шт.

желток — 1 шт.

Для начинки

сливы — 800 г

сахар — 140 г

кукурузный крахмал — 55 г

Пирог со сливами tiktok.com/@_kriskitchen_

Приготовление

Сначала смешайте муку, разрыхлитель, ванилин и соль. Добавьте нарезанное холодное масло и перетрите всё руками до состояния крошки. Яйцо и желток смешайте с молоком, после чего добавьте эту смесь к сахару. Соедините с сухими ингредиентами и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и поставьте в холодильник на час. Примерно треть теста положите в морозильную камеру. Для начинки измельчите сливы в блендере, а затем протрите через сито, чтобы получить однородное пюре. Добавьте сахар и крахмал. Доведите смесь до кипения и проварите 1–2 мин, постоянно помешивая. После этого полностью остудите. Основную часть теста раскатайте и выложите в форму, сформируйте бортики. Распределите сливовую начинку. Достаньте замороженное тесто и натрите его сверху на крупной терке. Выпекайте пирог при 180°C примерно 40 мин. Здесь важно не торопиться, дайте десерту полностью остыть, чтобы сливовая начинка стабилизировалась и хорошо держала форму при нарезке.

Этот сливовый пирог — именно тот домашний десерт, который хочется приготовить в конце лета, когда сезонные фрукты особенно сочные. Ароматное песочное тесто, насыщенная сливовая начинка и хрустящая корочка делают его идеальным дополнением к кофе или вечернему чаю.

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