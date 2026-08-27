Сандра Баллок показала, как нужно сиять в 62 года: роскошный "хищный" образ звезды покорил Лондон

Сандра Баллок / © Associated Press

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Сандра Баллок появилась на первой за несколько лет кинопремьере: ведь в сентябре на экраны выходит фильм «Практическая магия 2». Актриса выглядела потрясающе, а её образ покорил модных критиков и поклонников.

Сандра Баллок / © Associated Press

Она появилась на публике в облегающем платье Givenchy из коллекции осень 2026 года без бретелек с корсетным лифом, дополненном огромным бантом и разрезом до бедра. На платье был анималистический леопардовый принт.

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Сандра Баллок / © Associated Press

Буллок дополнила свой «хищный», но чрезвычайно изысканный образ черными босоножками с Т-образными ремешками. Её бриллиантовые украшения были от бренда Jessica McCormack: два колье с подвесками, пара нежных сережек-подвесок и кольцо в форме змеи стоимостью более 30 тысяч долларов.

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Сандра Баллок / © Associated Press

Напомним, что актриса после смерти своего партнера Брайана Рендалла в 2023 году ушла из кино, чтобы проводить больше времени с детьми. Вместе с Рендаллом она воспитывала двоих приемных детей — Луиса и Лайлу. Рендалл умер от БАС (бокового амиотрофического склероза) в возрасте 57 лет. Поэтому возвращение в мир фильма «Практическая магия» стало для неё большим шагом не только в карьерном плане, но и в личной жизни.

В украинский прокат фильм «Практическая магия 2» выйдет 11 сентября.

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