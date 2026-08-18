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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

В полосатом костюме и топе-бандо: Камила Алвес привлекла внимание стильным образом

Камилу Алвес заметили папарацци, когда она выходила из ресторана Balthazar в Нью-Йорке.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Камила Алвес

Камила Алвес / © Getty Images

Вместе со своим мужем Мэттью Макконеги она посещала заведение, чтобы отпраздновать особое событие: в городе Остине в его честь назвали кинотеатр.

Вместе с детьми они появились на мероприятии и позировали фотографам.

Семья Макконаги / © Getty Images

Семья Макконаги / © Getty Images

Для вечернего похода в ресторан Камила надела легкий летний костюм в тонкую полоску, состоящий из блейзера и брюк из полупрозрачной ткани. Образ она дополнила топом-бандо и яркими кроссовками.

Камила Алвес / © Getty Images

Камила Алвес / © Getty Images

Кроме того, фотографы запечатлели и её мужа. Макконаги был одет в рубашку и чёрные брюки.

Камила Алвес и Мэттью Макконехи / © Getty Images

Камила Алвес и Мэттью Макконехи / © Getty Images

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