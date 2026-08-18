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- Шоу-бизнес
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В полосатом костюме и топе-бандо: Камила Алвес привлекла внимание стильным образом
Камилу Алвес заметили папарацци, когда она выходила из ресторана Balthazar в Нью-Йорке.
Вместе со своим мужем Мэттью Макконеги она посещала заведение, чтобы отпраздновать особое событие: в городе Остине в его честь назвали кинотеатр.
Вместе с детьми они появились на мероприятии и позировали фотографам.
Для вечернего похода в ресторан Камила надела легкий летний костюм в тонкую полоску, состоящий из блейзера и брюк из полупрозрачной ткани. Образ она дополнила топом-бандо и яркими кроссовками.
Кроме того, фотографы запечатлели и её мужа. Макконаги был одет в рубашку и чёрные брюки.
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