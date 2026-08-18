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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Бывший принц Эндрю отказался от каникул с Чарльзом, Камиллой и другими королевскими родственниками в Балморале

Опасаясь почувствовать себя «изгоем» среди родственников, Эндрю Маунтбаттен-Виндзор отклонил приглашение короля Чарльза приехать в Балморал этим летом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Бывший принц Эндрю

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

По словам друга бывшего герцога Йоркского, Эндрю «чувствует себя брошенным».

«Он чувствует себя так, будто больше не является частью семьи», - сообщает The Sun. «Его пригласили, но у него нет особого желания быть в Балморале, поскольку он ничего от этого не выиграет и будет чувствовать себя изгоем. Какой смысл, по его мнению, ехать туда на столь необходимый отдых и быть объектом всеобщего внимания?».

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Напомним, в течение следующего месяца до 30 членов королевской семьи присоединятся к королю Чарльзу в Балморале в рамках традиционной семейной встречи. Считается, что бывший принц провел две недели в шотландском замке в прошлом году, но в этом году не поедет туда.

Замок Балморал / © Associated Press

Замок Балморал / © Associated Press

С тех пор, как Эндрю столкнулся с новыми обвинениями, связанными с его отношениями с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном, в ноябре прошлого года король Чарльз лишил его титулов принца и герцога Йоркского, а в феврале этого года его выселили из особняка Royal Lodge, где он много лет жил со своей бывшей женой Сарой Фергюсон.

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