С цветущим садом: фотографы сделали новые снимки дома, куда переехал экс-принц Эндрю
Брат короля Чарльза провел первую ночь в своем новом особняке Марш-Фарм в Сандрингеме.
Британская пресса сообщает, что бывший принц Эндрю наконец-то переехал в свой новый дом в Норфолке после недавнего пасхального конфликта с младшим братом — принцем Эдвардом, который не смог заселиться в дом Фуд-Фарм, где временно проживал Эндрю на пасхальные праздники.
Говорят, принц Эдвард навестил брата, чтобы поговорить и ускорить его переезд в дом, в котором уже несколько месяцев длился ремонт. Однако переезд на ферму Марш-Фарм состоялся слишком поздно для герцога и герцогини Эдинбургских, которые надеялись использовать ферму Вуд-Фарм в пасхальные выходные.
В понедельник издание Daily Mail поделилось фото, на которых Эндрю был запечатлен со своими собаками около нового и уже постоянного для себя поместья.
Бывший принц хочет остаться жить на Вуд-Фарм, так как она является более уединенной. Но король не разрешил ему это сделать.
Тем временем фотографы показали, как выглядит сейчас новоиспеченный дом экс-герцога Йоркского, на территории которого были установлены новые деревянные ворота, а также зацвели фруктовые деревья.