Похищение инкассаторов в Венгрии: в правительстве Орбана заявили о «новых доказательствах»

Задержание инкассаторов в Венгрии.

Реклама

Национальная налоговая и таможенная администрация Венгрии (NAV) обнародовала новые доказательства по делу захвата инкассаторских автомобилей с деньгами и золотом украинского Сбербанка.

Об этом заявил спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

В своем сообщении пресс-секретарь правительства Виктора Орбана в очередной раз заявил о якобы «отмывании денег», а украинских инкассаторов назвал «золотым конвоем».

Реклама

По его словам, якобы в бронированных автомобилях перевозились «только напечатанные евро и доллары». Мол, купюры никогда не попадали в обращение Ковач подчеркнул, что деньги «связаны с рядом банков, в частности, с украинским Сбербанком, а также с финансовыми учреждениями Польши и Гибралтара».

«Среди доказательств есть видео, на котором якобы показан бывший генерал-майор украинской разведки, фальсифицирующий документы в туалете автозаправки, тогда как его сообщники обсуждают платежи, связанные с коррупцией. Груз составил около $40 млн, 35 млн евро и 9 кг золота, происхождение и назначение которых остаются невыясненными», — заявил представитель венгерского правительства.

Ковач сообщил, что (NAV) «обратилась с просьбой о международном сотрудничестве и отвергла обвинения в незаконных действиях». Мол, все следственные действия были «задокументированы и проведены в соответствии с законом».

Задержание инкассаторов в Венгрии

5 марта в Венгрии задержали два автомобиля инкассаторской службы Ощадбанка. Они осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком. Впоследствии венгерская налоговая служба заявила, что задержание украинцев производилось «по подозрению в отмывании средств».

Реклама

В составе инкассаторских бригад находилось семь работников, у которых был долгий опыт работы в банке. В течение всего периода содержания под стражей они находились в наручниках , один из них между допросами получил две инъекции. Их депортировали из страны после того, как содержали в ненадлежащих условиях 28 часов.

Впоследствии стало известно, что Ощадбанк вернул инкассаторские авто из Венгрии. Вместе с техникой также вернули часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады. Впрочем, деньги и золото до сих пор задержаны.