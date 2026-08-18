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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
43
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 19 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 19 августа?

Луна рассказывает

День перехода планов и намерений к решительным действиям, когда, сделав работу над совершенными ранее ошибками и сбросив таким образом груз с плеч, моно начать кк поставленной цели, какой бы жизненной сферы она при этом ни касалась.

Луна рекомендует

Нужно быть готовым к любым событиям, преимущественно связаныные с появлением в нашей жизни людей, отношения с которыми оборвались, не будучи завершенными до конца. Теперь пришла время разобраться с тем, нужна нам эта связь или нет, и приять соответствующее решение — продолжить ее или окончательно завершить. Также очень важно обратить внимание на сны нынешней очи — в них можно получить важный совет от собственного подсознания.

Луна предостерегает

Глобальные деловые проекты в это время начинать не следует — успешными они не будут, да и от финансовых операций, вне зависимости от их масштаба, по этой же причине личые отказаться.

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