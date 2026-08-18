Три книги с летним настроением, которые стоит прочитать в августе

Три книги с летним настроением

Реклама

«Любця. Мы скоро за тобой приедем», Наталья Оздемир, «Лаборатория»

«Любца. Мы скоро за тобой приедем»

Летняя обложка, много вкусностей и настроение «иди, обниму». В своей дебютной работе инженер-программист сумела передать всю теплоту отношений 70-летней бабушки и маленькой внучки. До начала полномасштабного вторжения София видела девочку только на фотографиях. Но в 2022 году маленькая жительница Херсона появилась на пороге её квартиры в западном регионе страны.

Монотонная и малоподвижная жизнь женщины изменилась в одночасье. Ей предстояло позаботиться о том, чтобы внучка не чувствовала себя одинокой, и убедить малышку, что с её родителями всё в порядке. Хотя сама она порой сомневалась в последнем. «Любца» о том, насколько в любые времена (особенно в неспокойные) самое главное — семья и близкие люди. О том, почему для пожилых людей важны вещи, которые молодому поколению кажутся тряпьем. О том, как жизненный опыт влияет на нас и меняет нас. В книге много вкусностей, ведь какая же бабушка с внучкой обходится без приготовления лакомств. Это теплая, душевная и по-своему «пожилая» книга.

Реклама

«Закрытая территория», Эшлинг Роул, Stretovych

Дебютный роман ирландской писательницы Эшлинг Роул критики назвали современным «Скотным двором». Автору действительно удалось показать, на что способны люди ради того, чтобы стать известными, обрести статус инфлюенсера и снимать сливки, не прилагая к этому никаких усилий. Этот роман о «одержимости популярностью, одиночестве и опасной зависимости от чужого внимания».

Реклама

Роул поместила всех своих героев в дом в пустыне, вдали от цивилизации. Команда состояла из представителей разных профессий, социального статуса и достатка. Они участвовали в реалити-шоу, за которым зрители наблюдали в прямом эфире. В начале условия в доме были спартанскими. Если хочешь стул, халат, лучший шампунь, мороженое — нужно выполнять командные задания. Часто — отвратительные. Например, плюнуть в рот другому участнику. Если хочешь личные призы (иногда речь шла о серьгах с бриллиантами), приходится выполнять индивидуальные задания, держа их в секрете от других. В большинстве случаев они также за пределами приличия.

Писательница прекрасно показала, как быстро увлекает возможность получать желаемое, не прилагая усилий. Достаточно лишь постепенно расставаться со своими ценностями. Конечно, если они у тебя были. «Закрытая территория» — о мире, в котором мы уже живём. Роул назвали одной из самых громких дебютанток англоязычной литературы 2025 года. Наверное, потому что она показала, как «в мире, где внимание стало самой ценной валютой, за него готовы платить любую цену».

«Сумасшедшие автора. Малая проза украинских писательниц», «Вихола»

«Сумасшедшие писательницы. Малая проза украинских писательниц»

Отличная подборка! Если вы хотите познакомиться с творчеством наших писательниц разных лет, обратите внимание. Здесь для меня по-новому открылась Леся Украинка. Оказалось, что я никогда не читала её прозу, а она прекрасна, просто прекрасна. По-другому воспринимаются во взрослом возрасте Елена Пчилка и Марко Вовчок.

Благодаря «Безумным авторкам» познакомилась с творчеством путешественницы Софии Яблонской. Удивляешься смелости женщины, которая в прошлом веке в одиночку побывала во множестве стран. Дебютный роман «Очарование Марокко» о Марокко вообще читаешь, затаив дыхание. В нём необычно переданы традиции и условия жизни в арабской Африке.

Реклама

Прекрасный рассказ Натальи Романович-Ткаченко «Домик над обрывом» о том, что «нам жаль всего, что прошло, потому что время уходит и приближает нас к небытию». Современная писательница Людмила Таран на нескольких страницах описывает ужасные последствия насилия, которые могут настигнуть даже спустя десятилетия. А Оксана Забужко в рассказе «После третьего звонка вход в зал запрещен» передает всю боль взросления дочери и старения матери. Одним словом, «Безумные авторши» — это сборник произведений, в которых речь идет о разном, но также и о лете.

Новости партнеров

Новости партнеров