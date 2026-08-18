Постельные клопы могут быть опаснее, чем считалось ранее: об этом сообщили учёные

Клопы / © pixabay.com

Реклама

Постельные клопы могут быть не только причиной зудящих укусов и аллергических реакций. Новое исследование показало, что эти насекомые способны заражаться и переносить метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA) — бактерию, устойчивую к ряду антибиотиков. В то же время ученые Университета Южной Дакоты пока не установили, могут ли клопы заражать ею людей в реальных условиях.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Реклама

Клопы заражались MRSA после одного кормления

Чтобы выяснить, могут ли постельные клопы переносить опасную бактерию, исследователи провели лабораторный эксперимент. Насекомым позволили питаться на искусственной коже, поверхность которой предварительно заразили MRSA.

Реклама

Результаты показали, что клопам хватило одного такого кормления, чтобы заразиться бактерией. После этого они сохраняли её и могли передавать при последующих кормлениях.

MRSA представляет собой особую проблему из-за устойчивости к распространенным антибиотикам, в том числе к метициллину и пенициллину. При поражении кожи инфекция может проявляться покраснением, отеком и появлением фурункулов.

Гораздо более серьёзные последствия возможны, если бактерия из-за повреждения кожи попадает в кровоток. В тяжёлых случаях инфекция может вызвать опасные осложнения, в частности полиорганную недостаточность.

В то же время один из авторов работы Хосе Пьетри предостерег от поспешных выводов. По его словам, лабораторный эксперимент демонстрирует способность клопов заражаться и переносить MRSA, однако этого недостаточно, чтобы утверждать, что насекомые передают бактерию людям в повседневных условиях. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Реклама

Какие признаки могут свидетельствовать о появлении клопов

Постельные клопы — небольшие красновато-коричневые насекомые, размер которых примерно сопоставим с яблочным семенем. Они питаются кровью и преимущественно прячутся в труднодоступных местах — в частности, в швах матрасов и щелях кроватей.

После укусов клопов на теле могут появляться красные пятна, которые вызывают зуд. У некоторых людей контакт с этими насекомыми также может вызвать аллергическую реакцию.

Заметить самих клопов не всегда просто, поэтому на их присутствие могут указывать другие признаки. Среди них — мелкие следы крови на постельном белье, чёрные пятнышки от выделений насекомых, характерный затхлый запах и светлые яйца размером примерно в один миллиметр.

Как не привезти клопов из путешествия

Существует риск случайно занести вредителей домой, в частности, после пребывания в отелях или арендованном жилье. Поэтому во время путешествий рекомендуется проверять спальное место и не класть чемоданы непосредственно на кровать или рядом с ней.

Реклама

По возвращении багаж также следует внимательно осмотреть. Если же клопы уже появились в квартире, одним из самых надежных способов избавиться от них остается профессиональная дезинсекция.

Напомним, ранее учёные обнаружили, что более высокие показатели количества бактерий родов Allisonella и Prevotella, а также вида Cloacibacillus evryensis были связаны с более выраженными психопатическими чертами.

Новости партнеров

Новости партнеров