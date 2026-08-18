Ученые обнаружили неожиданную связь между размером бедер и долголетием: какая цифра имеет значение

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Люди с большими бедрами могут иметь более низкий риск преждевременной смерти, в то время как слишком малая окружность бедра связана с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти.

Об этом пишет Daily Mail , ссылаясь на результаты научных исследований .

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Что выяснили ученые

Одним из самых масштабных исследований стал систематический обзор и метаанализ, опубликованный в медицинском журнале BMJ . Ученые проанализировали результаты 72 исследований, в которых в общей сложности приняли участие более 2,5 миллиона человек . За участниками наблюдали от трех до 24 лет.

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Оказалось, что увеличение окружности бедра примерно на 5 сантиметров статистически было связано с понижением риска смерти от всех причин примерно на 18% .

Большая окружность таза также ассоциировалась с меньшим риском: каждые дополнительные 10 сантиметров были связаны примерно с 10-процентным снижением риска смерти.

В то же время с талией ситуация оказалась противоположной. Каждые дополнительные 10 сантиметров ее окружности были связаны примерно с 11% более высоким риском смерти от всех причин .

Существует ли "идеальный" размер бедра

Еще одно исследование, проведенное датскими учеными, охватило 2816 мужчин и женщин . За ними наблюдали более 12 лет.

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Исследователи обнаружили особенно заметный рост риска преждевременной смерти, когда окружность бедра была меньше примерно 60 сантиметров . В то же время после этого порога дальнейшее увеличение окружности уже не давало очевидных дополнительных преимуществ.

То есть вывод исследования не означает, что чем больше бедра, тем дольше будет жить человек.

Почему большие бедра могут быть связаны с долголетием

Одним из возможных объяснений ученые называют мышечную массу ног . Небольшая окружность бедра может свидетельствовать о меньшем количестве мышечной ткани, а достаточная мышечная масса важна для метаболического здоровья и нормальной чувствительности организма к инсулину.

Значение может иметь и то, где именно организм накапливает жир . Жировая ткань в области бедер и таза метаболически отличается от висцерального жира, который накапливается вокруг органов в брюшной полости и связан с повышенным риском ряда заболеваний.

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Однако исследователи отмечают: речь идет именно о статистической связи , а не о доказательстве того, что увеличение размера бедер само по себе продлевает жизнь. На продолжительность жизни влияют возраст, генетика, физическая активность, питание, курение, сопутствующие заболевания и многие другие факторы.

Напомним, что ранее ученые назвали опасные пищевые добавки .

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