Почему с возрастом ходить становится труднее и возрастает риск падений — ученые объяснили

Ученые выяснили, почему с возрастом возрастает риск падений во время ходьбы

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С возрастом ходьба может становиться медленнее и утомительнее, а риск потери равновесия и падений — возрастать. Австралийские ученые выяснили, что одной из причин является изменение стратегии, используемой организмом во время движения. Он начинает больше сосредотачиваться на стабильности, жертвуя эффективностью.

Об этом сообщает T4 со ссылкой на ScienceDaily.

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Исследователи из Университета Флиндерса и Университета Канберры проанализировали особенности движения 107 здоровых людей в возрасте от 26 до 86 лет. Они обнаружили отличия в том, как голеностопный сустав и мышцы вокруг него обеспечивают движение во время ходьбы.

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Почему с возрастом ходить становится сложнее

По словам ведущего автора исследования, доктора Коди Линдсея, голеностопный сустав играет важную роль в поддержании равновесия и одновременном движении тела вперед.

«Когда мы стареем, тело начинает отдавать предпочтение стабильности эффективности. Это помогает нам оставаться в вертикальном положении, но в то же время делает ходьбу более сложной», — объяснил исследователь.

Ученые установили, что пожилые люди чаще одновременно активируют противоположные мышцы вокруг голеностопного сустава. Такой механизм называют ко-контракцией. Он ужесточает сустав и помогает сохранять стабильность при контакте стопы с землей.

Однако такая компенсация имеет свою цену.

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«Укрепление сустава делает ходьбу более безопасной, но это означает, что мышцы работают интенсивнее, не генерируя при этом достаточного движения вперед», — отметил Линдсей.

Поэтому уменьшается сила отталкивания во время каждого шага. Как следствие, шаги становятся короче, а походка — медленнее.

Чтобы компенсировать эти изменения, пожилые люди больше полагаются на мышцы бедер. В то же время, мышцы голени могут быстрее уставать во время длительной ходьбы, а общие энергетические затраты организма на движение растут.

Дело не только в слабости мышц

Соавтор работы, доцент Мартен Имминк, отметил, что возрастные изменения походки связаны не только с работой отдельного сустава.

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«Нервная система применяет подход „безопасность превыше всего“, компенсируя возрастные изменения, предпочитая стабильность производительности», — пояснил он.

По словам исследователя, нарушения равновесия в пожилом возрасте могут быть связаны не только с недостаточной активностью мозга и мышц, но и с избыточной активностью во время незначительных нарушений равновесия.

Изменение стратегии ходьбы может приводить к более быстрой усталости, затруднять передвижение на длинные дистанции и уменьшать способность быстро восстановить равновесие после спотыкания или скольжения. Это, в свою очередь, повышает риск падений.

Насколько распространены проблемы с походкой

Распространенность расстройств походки растет с возрастом. У людей от 60 до 69 лет она составляет около 10%, а среди людей старше 80 лет превышает 60%. Для тех, кому больше 85 лет, показатель достигает 82%.

Проблемы с ходьбой также связаны с когнитивными функциями. Дисфункция походки является независимым предиктором снижения когнитивных функций.

Кроме того, с возрастом ухудшается проприоцепция способность чувствовать положение тела в пространстве. Она связана с двигательной активностью, равновесием и мобильностью.

На устойчивость также влияют возрастные изменения зрения, в частности, катаракта, глаукома и возрастная макулярная дегенерация. Поэтому человек может делать более короткие шаги, шире ставить ноги и уменьшать размах рук, что также влияет на риск падений.

Как поддерживать подвижность в старшем возрасте

Результаты исследования показывают, что для поддержания мобильности важно не только упражнения для укрепления мышц. Специалисты также советуют уделять внимание равновесию и координации, а также тому, как разные группы мышц работают вместе во время ходьбы.

Среди видов активности, которые могут помогать поддерживать эти функции, исследователи называют регулярную физическую активность, упражнения на равновесие, в частности тай-чи, укрепление мышц нижних конечностей и тренирующие координацию активности.

Отдельное исследование также показало, что более быстрое шествие у людей старше 80 лет связано примерно с вдвое меньшим риском развития когнитивных нарушений.

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