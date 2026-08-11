После 50 лет ноги меняются: советы ортопедов, которые помогут ходить без боли / © Credits

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После 50 лет многие женщины начинают замечать изменения, которых раньше не было, например, любимые туфли вдруг становятся тесными, стопы быстрее устают, а после длительных прогулок появляется боль. Часто эти симптомы списывают на возраст и просто терпят.

Однако врачи-ортопеды и подологи подчеркивают, что боль в стопах не должна становиться нормой. В большинстве случаев её можно облегчить без операции или дорогих индивидуальных стелек. Иногда достаточно изменить несколько привычных вещей, чтобы ходить стало значительно комфортнее, об этом рассказало издание Woman`s World.

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Ваш размер обуви может измениться

Одна из самых распространенных неожиданностей после 50 лет — изменение размера стопы. С возрастом связки постепенно теряют упругость, свод стопы может опускаться, а сама стопа становится длиннее и шире. Именно поэтому обувь, которая идеально сидела десять или двадцать лет назад, сегодня может незаметно сдавливать пальцы.

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Не стоит бояться примерить обувь на полразмера или даже на размер больше. Дополнительное пространство позволяет пальцам ног двигаться более естественно и помогает избежать постоянного давления.

Не носите каждый день одну и ту же пару

Даже если у вас есть идеальные кроссовки или любимые балетки, не стоит носить их постоянно. Различная обувь по-разному распределяет нагрузку на стопу. Чередование нескольких пар помогает избежать постоянного давления на одни и те же участки, а значит, снижает риск перегрузки.

Слишком мягкие кроссовки могут навредить

Казалось бы, чем мягче подошва, тем комфортнее. Однако врачи предупреждают, что сверхмягкие модели не всегда являются лучшим выбором. Толстая амортизирующая подошва уменьшает ощущение контакта с землей, из-за чего мозг получает меньше информации о положении тела. Это может ухудшать равновесие и увеличивать риск падений.

Нужно выбирать обувь с амортизацией, соответствующей конкретному виду активности, но при этом не лишающей стопу естественной чувствительности.

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Сильные пальцы — залог хорошего равновесия

Мало кто задумывается об этом, но именно пальцы ног помогают нам сохранять равновесие. Они действуют как естественные стабилизаторы при каждом шаге. Если эти мышцы ослабевают, возрастает риск потери равновесия. Для тренировки не требуется специального оборудования. Например, можно выполнять простые упражнения для укрепления пальцев или регулярно ходить босиком по безопасной поверхности дома, если это позволяет состояние стоп.

Если у вас болит стопа, обратите внимание на икры

Причина дискомфорта не всегда находится именно там, где болит. Напряженные икроножные мышцы могут создавать дополнительную нагрузку на пятку, свод стопы и пальцы. Именно поэтому ортопеды рекомендуют ежедневно выполнять легкую растяжку икр — это помогает снизить нагрузку и облегчить симптомы многих распространенных проблем, в частности подошвенного фасциита.

Пальцы и ногти

Увлажняющий крем полезен для сухой кожи пяток, но не стоит наносить его между пальцами. Избыток влаги в этих областях создает благоприятную среду для грибков и бактерий. Поэтому пространство между пальцами лучше оставлять сухим и чистым.

Утолщение, пожелтение или ломкость ногтей после 50 лет — довольно распространенное явление. Причиной могут быть возрастные изменения кровообращения и естественное ослабление защитных функций организма. Если ноготь резко изменил внешний вид, стал болезненным или начал врастать, стоит обратиться к подологу или врачу, а не пытаться решить проблему самостоятельно.

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Дорогие стельки и операция

Индивидуальные ортопедические стельки нужны далеко не всем. Во многих случаях облегчить состояние помогают качественные готовые ортопедические изделия или специальные силиконовые разделители для пальцев, которые используются на начальных стадиях деформаций стопы. Однако подбирать такие средства следует после консультации со специалистом.

Если вам предложили операцию, не бойтесь задать врачу дополнительные вопросы. Для многих заболеваний стоп существуют консервативные методы лечения — физиотерапия, упражнения, ортезы или медикаментозное лечение. План лечения должен учитывать не только диагноз, но и образ жизни, а также пожелания пациента.

Самое важное правило, которое повторяют все специалисты, звучит очень просто: боль в стопах — это не норма. Когда человек годами терпит дискомфорт, он неосознанно меняет походку. Со временем это может привести к перегрузке суставов, сухожилий, колен, бедер и даже позвоночника. Чем раньше найти причину боли, тем проще будет её устранить.

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