Как готовить кофе, чтобы он был не только вкусным, но полезным для сердца и мозга

Как правильно готовить кофе

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Кофе давно перестал быть просто утренним напитком. Для многих это способ быстрее проснуться, сосредоточиться и настроиться на работу. В то же время исследования показывают, что умеренное употребление кофе может быть связано с определенными преимуществами для сердечно-сосудистой системы и когнитивного здоровья. Однако важно не только количество выпитого напитка, но и способ его приготовления.

Выбирайте качественные зерна

Лучше всего готовить кофе из свежемолотого зерна. Оно дает более насыщенный вкус и аромат, а также позволяет контролировать крепость напитка.

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Если есть возможность, следует обращать внимание на качество кофейного зерна. Чрезмерная обжарка часто делает вкус более горьким, поэтому для ежедневного употребления можно выбирать среднюю обжарку.

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Фильтр может быть хорошим выбором

Один из самых простых способов приготовления — фильтр-кофе. Бумажный фильтр задерживает часть кофейных масел, в том числе кафестола и кахвеола. Поэтому фильтрованный напиток может быть лучшим вариантом для людей, которые следят за уровнем холестерина.

Это не означает, что эспрессо или кофе из френч-пресса вредны. Просто способ фильтрации оказывает влияние на состав готового напитка.

Не превращайте кофе в десерт

Немало пользы от самого кофе может нивелировать большое количество сахара, сиропов, жирных сливок или сладких добавок.

Если хочется сделать вкус более мягким, можно добавить небольшое количество молока или несладкого растительного напитка. А для аромата подойдут корица или кардамон.

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Не делайте кофе слишком крепким

Больше кофеина не значит больше пользы. Слишком крепкий кофе у некоторых людей может вызвать сердцебиение, нервозность, дрожь или проблемы со сном.

Для большинства взрослых умеренное количество кофеина в течение дня считается приемлемым, но индивидуальная чувствительность сильно отличается.

Время употребления тоже имеет значение

Кофеин может влиять на сон даже спустя несколько часов после употребления. Поэтому плохо засыпающим людям лучше не пить кофе во второй половине дня.

Качественный сон важен и для мозга и для сердца, поэтому нет смысла получать кратковременный эффект бодрости ценой ночного отдыха.

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Главное — умеренность

Кофе может быть частью сбалансированного рациона, но не следует воспринимать его как лечебное средство. Лучший вариант для ежедневного употребления — качественный кофе, умеренное количество кофеина, минимум добавленного сахара и желательно бумажная фильтрация.

Если после кофе регулярно возникают неприятные симптомы или есть сердечно-сосудистые заболевания, следует обсудить количество кофеина с врачом.

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