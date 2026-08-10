Чайник будет, как новый, а накипь сойдет, словно и не было: поможет продукт, который есть на кухне

Как очистить чайник от накипи / © Фото из открытых источников

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Накипь в чайнике появляется тогда, даже если регулярно мыть его обычной водой. Особенно быстро белый или серый налет скапливается в местности с жесткой водой. Сначала это лишь тонкая пленка на дне, но со временем она превращается в жесткий слой, который уже сложно отмыть губкой. В то же время покупать дорогие средства для каждой очистки совсем не обязательно. Справиться с минеральными отложениями может обычный столовый белый уксус, который многие используют на кухне каждый день. Кислота в его составе помогает растворять известковый налет.

Почему уксус помогает убрать накипь

Накипь образуется преимущественно из минеральных веществ, в частности, соединений кальция и магния, которые остаются после нагревания жесткой воды.

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Уксусная кислота вступает в реакцию с такими отложениями и постепенно разрушает их структуру. Поэтому после замачивания налет может стать мягким, рассыпаться или отделиться от поверхности чайника без длительного оттирания.

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Как очистить чайник от накипи

Сначала налейте в чайник воду и белый уксус. Для многих моделей производители рекомендуют использовать смесь воды с уксусом или отдельно уксус, но точную пропорцию лучше проверить в инструкции к вашему прибору. К примеру, Smeg советует после кипячения воды добавлять белый уксус и оставлять его действовать на несколько часов, а Rowenta для отдельных моделей указывает использование 500 миллилитров белого уксуса без нагрева.

Если накипь тонкая, достаточно более короткого замачивания. При значительных отложениях раствор можно оставить на более долгое время, если это позволяет производитель чайника.

После завершения процедуры раствор следует полностью вылить. Если часть налета осталась, ее можно аккуратно удалить мягкой губкой. Использовать жесткие металлические щетки или абразивные порошки не следует, ведь они могут повредить внутреннюю поверхность прибора.

После очищения чайник нужно хорошо промыть

Этот этап пропускать нельзя. Остатки уксуса могут повлиять на вкус и запах воды.

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Наполните чайник чистой водой, вскипятите и вылейте. Такую процедуру желательно повторить минимум один-два раза, а для некоторых моделей производители советуют промывать чайник еще более тщательно.

Затем чайник можно использовать в обычном режиме.

Как часто проводить такую очистку

Периодичность зависит от жесткости воды и того, насколько часто вы пользуетесь чайником. Если вода очень жесткая, накипь появляется быстрее, поэтому очистка может потребоваться примерно раз в месяц или раз в несколько месяцев.

Чтобы налет накапливался медленнее, после кипячения лучше не оставлять воду в чайнике надолго, а сливать ее и при необходимости набирать свежую.

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Важный нюанс. Перед использованием уксуса обязательно следует просмотреть инструкцию именно к вашему чайнику. Не все материалы, уплотнители и внутренние элементы одинаково хорошо реагируют на домашние кислоты. Если производитель запрещает уксус, используйте рекомендуемое средство для удаления накипи.

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