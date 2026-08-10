Когда действительно нужно покупать новый смартфон: специалисты назвали точный срок его использования

Как часто нужно менять телефон / © www.freepik.com/free-photo

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Смартфон совсем не обязательно нужно менять каждые два года. Если телефон нормально работает, получает обновления безопасности, не имеет серьезных повреждений и устраивает владельца по скорости и возможностям, он может оставаться полезным гораздо дольше. Для большинства современных моделей разумным ориентиром приблизительно 4–5 лет активного использования. В то же время, это не жесткая дата, после которой телефон обязательно нужно выбрасывать. В некоторых случаях достаточно заменить аккумулятор — и смартфон будет работать еще несколько лет.

Батарея — одна из главных причин замены

Даже мощный смартфон постепенно теряет автономность из-за природного старения аккумулятора. С течением времени он начинает быстрее разряжаться, телефон может неожиданно выключаться, а заряжать его приходится несколько раз в день.

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Если корпус и другие компоненты остаются исправными, в такой ситуации не обязательно покупать новое устройство. Замена аккумулятора часто обходится значительно дешевле, чем приобретение нового телефона.

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Европейские требования к смартфонам, продаваемым на рынке ЕС с 20 июня 2025 года, предусматривают, в частности, батарею, способную выдерживать не менее 800 циклов зарядки и сохранять не менее 80% начальной емкости.

Когда старый телефон действительно стоит заменить

Главным сигналом является не сам возраст устройства, а то, насколько оно отвечает вашим потребностям.

Если смартфон постоянно зависает, долго открывает обычные программы, перегревается во время простых задач или уже не справляется с актуальными приложениями, его замена может быть оправдана.

Особенно важно обратить внимание на обновление безопасности. Если производитель больше не поддерживает модель, и она перестала получать необходимые патчи, пользоваться ею как основным устройством становится менее желательно.

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Камера тоже не является причиной менять телефон каждый год

Новые модели каждый год получают лучшие камеры, но это не значит, что прошлогодний или даже трехлетний смартфон вдруг перестает качественно фотографировать.

Если камера вас устраивает, фотографии соответствуют вашим потребностям, а телефон работает стабильно, только ради новых функций камеры покупать устройство необязательно.

Другая ситуация — если фотография и видеосъемка являются важной частью вашей работы или хобби. Тогда обновление может иметь практический смысл гораздо раньше.

Сколько лет реально можно пользоваться смартфоном

Современные телефоны потенциально способны работать дольше, чем принято считать. Европейская комиссия даже оценивает, что новые требования к долговечности могут увеличить средний срок использования смартфона среднего класса от 3 до 4,1 года.

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Поэтому 4-5 лет можно считать хорошим ориентиром для замены, но не обязательным дедлайном.

Если смартфон после пяти лет остается быстрым, безопасным и исправным, его можно использовать дальше. А если уже через три года он начал серьезно терять производительность, автономность или поддержку программ, ждать пятилетнего срока нет смысла.

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