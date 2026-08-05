Какой праздник 11 августа 2026 года / © ТСН

Реклама

11 августа 2026 года — вторник. 1629-й день войны в Украине.

Какой праздник 11 августа

11 августа верующие празднуют День памяти святого мученика и архидиакона Евпла / © pexels.com

11 августа верующие празднуют День памяти святого мученика и архидиакона Евпла. Евпл служил архидиаконом в городе Катания на острове Сицилия. Он проповедовал христианство, носил с собой Евангелие и открыто читал его людям. За это его арестовали. Во время суда святой не отрекся от своей веры, несмотря на пытки. По преданию, даже в страданиях он продолжал прославлять Бога и призвал других оставаться верными Христу.

Реклама

11 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день стальных барабанов / © pexels.com

11 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день стальных барабанов. Стальной барабан появился в 1930-1940-х годах. Его создали местные музыканты, которые начали производить инструменты из металлических нефтяных бочек. Благодаря специальной ковке поверхности барабана каждый ее участок издает отдельную ноту, позволяющую исполнять как народную, так и классическую, джазовую или современную музыку.

Реклама

11 августа Всемирный день кинетического песка / © pexels.com

Также 11 августа Всемирный день кинетического песка. Этот необычный праздник посвящен одному из самых популярных материалов для творчества и сенсорным играм, который одинаково нравится и детям, и взрослым. Праздник начал компания Spin Master 2020 года, чтобы популяризировать творчество, игру и развитие мелкой моторики.

11 августа День хип-хопа / © pexels.com

А еще 11 августа — День хип-хопа. Именно в этот день 1973 в нью-йоркском районе Бронкс состоялась вечеринка, которую считают моментом рождения культуры хип-хопа. Ее организовал DJ Kool Herc в доме по адресу 1520 года Sedgwick Avenue. Во время выступления он начал удлинять инструментальные фрагменты песен, переключаясь между двумя одинаковыми пластинками. Этот прием, известный как breakbeat, позволил танцорам дольше выполнять свои движения и стал основой современного диджеинга.

Новости партнеров