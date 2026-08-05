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Какой 11 августа праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
11 августа Всемирный день стальных барабанов. Верующие чтят память святого мученика и архидиакона Евпла. До Нового года осталось 147 дней.
11 августа 2026 года — вторник. 1629-й день войны в Украине.
Какой праздник 11 августа
11 августа верующие празднуют День памяти святого мученика и архидиакона Евпла. Евпл служил архидиаконом в городе Катания на острове Сицилия. Он проповедовал христианство, носил с собой Евангелие и открыто читал его людям. За это его арестовали. Во время суда святой не отрекся от своей веры, несмотря на пытки. По преданию, даже в страданиях он продолжал прославлять Бога и призвал других оставаться верными Христу.
11 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день стальных барабанов. Стальной барабан появился в 1930-1940-х годах. Его создали местные музыканты, которые начали производить инструменты из металлических нефтяных бочек. Благодаря специальной ковке поверхности барабана каждый ее участок издает отдельную ноту, позволяющую исполнять как народную, так и классическую, джазовую или современную музыку.
Также 11 августа Всемирный день кинетического песка. Этот необычный праздник посвящен одному из самых популярных материалов для творчества и сенсорным играм, который одинаково нравится и детям, и взрослым. Праздник начал компания Spin Master 2020 года, чтобы популяризировать творчество, игру и развитие мелкой моторики.
А еще 11 августа — День хип-хопа. Именно в этот день 1973 в нью-йоркском районе Бронкс состоялась вечеринка, которую считают моментом рождения культуры хип-хопа. Ее организовал DJ Kool Herc в доме по адресу 1520 года Sedgwick Avenue. Во время выступления он начал удлинять инструментальные фрагменты песен, переключаясь между двумя одинаковыми пластинками. Этот прием, известный как breakbeat, позволил танцорам дольше выполнять свои движения и стал основой современного диджеинга.