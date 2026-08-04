Почему Палису могут отправить послом в США: Фесенко назвал истинную причину

Симпатия Трампа вместо дипломатического ранга: как генерал Палиса стал главным кандидатом в послы США / © ТСН.ua

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Заместитель главы Офиса президента Павел Палиса действительно может занять должность посла Украины в США из-за личного расположения Дональда Трампа.

Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко, передает «24 канал».

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По мнению политолога, кандидатура Павла Палисы могла появиться именно потому, что на него ранее обратил внимание Трамп и сделал комплимент.

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«У Трампа вообще очень хорошая память на лицо. Он запоминает некоторых людей, особенно в важных для себя обстоятельствах. Я об этом слышал от наших дипломатов, еще знавших Трампа в 1990-е годы», — говорит Фесенко.

По его словам, слухи, что бывшая посол Ольга Стефанишина может уйти с поста по личным обстоятельствам, появились еще две недели назад. Фесенко утверждает, что Зеленский предлагал Юлию Свириденко на эту должность, но она отказалась. Именно поэтому сейчас рассматривается кандидатура Палисы.

Назначение Палисы послом: какие аргументы за и против

Фесенко не исключает, что могут появиться аргументы против такого назначения, ведь Палиса не является кадровым дипломатом.

Однако он напоминает, что Стефанишин также не был кадровым дипломатом, но работала перед этим фактически на дипломатической работе в должности вице-премьера по вопросам европейской интеграции.

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«Да, Палиса — не кадровый дипломат, но он активный участник переговоров с США. Потому Трамп его и запомнил. Он входил в состав практически всех украинских делегаций в ходе последних встреч в США. Он в курсе переговорного процесса, и с этой точки зрения он оптимальная кандидатура», — считает политолог.

По информации Фесенко, идея назначить главой дипмиссии именно военнослужащего раздается непосредственно с американской стороны. Кроме того, в США военнослужащие обладают высоким авторитетом среди конгрессменов, политиков и общественности.

Что известно о Павле Палисе

Родился в 1985 году в семье военнослужащего, окончил с отличием Львовский институт Сухопутных войск (2007) и Командно-штабный институт Национального университета обороны Украины (2019), а также прошел обучение в Командно-штабном колледже армии США (2022).

Имеет воинское звание бригадного генерала, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого (имеет все три степени этой награды).

Командовал 93-й отдельной механизированной бригадой «Холодный Яр», участвовавшей в боях за Бахмут.

Занимает должность заместителя руководителя Офиса Президента Украины и является постоянным участником ключевых международных переговоров с партнерами из США.

Павел Палиса известен по позывному «Хантер», а его брат — Дмитрий Палиса с позывным «Рубин» — является одним из самых молодых комбатов ВСУ.

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Напомним, что во время переговоров с Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре 8 июля Трамп неожиданно выразил особое расположение к Павлу Палисе.

«Вот один из моих самых любимых солдат. Он делает отличную работу. Великий герой», — сказал президент США, указывая на Палису.

В ходе переговоров 28 июля в Белом доме между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом Палиса получил подарок от президента США.

Вчера, 3 августа, в СМИ появилась информация, что Павел Палиса может стать новым послом Украины в США.

3 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об уходе Ольги Стефанишиной с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах.

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