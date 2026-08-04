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- Наука и IT
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Он предусмотрел кризис 2008 года и код: теперь эксперт предупреждает о новой катастрофе
Журналист Роберт Пестон предусмотрел финансовый кризис 2008 года и пандемию коронавируса. Теперь он предупреждает: стремительное развитие искусственного интеллекта угрожает миру новой, еще более масштабной катастрофой.
Известный британский политический редактор Роберт Пестон во время недавнего интервью поделился своими тревожными прогнозами по поводу будущего влияния технологий на общество. Эксперт считает, что неконтролируемое развитие искусственного интеллекта в ближайшие годы приведет к массовой безработице и неотвратимому краху мировой экономики.
Об этом пишет Ladbible.
Угроза автономности искусственного интеллекта
В последние три года журналист глубоко погрузился в изучение ИИ, чтобы объективно оценить все его преимущества и скрытые угрозы. Он признает, что при правильном использовании эти технологии способны сделать общество гораздо богаче и продуктивнее.
Однако эксперта больше всего пугает перспектива создания сверхинтеллекта, который получит собственную волю, автономность и способность к самосовершенствованию без вмешательства со стороны человека.
"Разработчики ИИ предупреждают о риске того, что сверхинтеллект может решить переписать собственный код, чтобы устранить все средства защиты человечества", - подчеркнул Роберт Пестон.
Экономический коллапс и бездействие политиков
Журналист убежден, что роботизация и нейросети неизбежно вытеснят огромное количество людей из их рабочих мест, что спровоцирует масштабные финансовые потрясения. Если миллионы граждан лишаются дохода, государство просто не сможет собирать налоги для финансирования школ и больниц.
«Это главные вопросы, на которых я бы хотел, чтобы наши политические лидеры сосредоточились, но их просто отодвигают на задний план», — возмущается эксперт.
Прогнозы Илона Маска по поводу будущего ИИ
В то же время, мировые угрожают не только экономические потрясения, но и глобальная технологическая трансформация, о чем свидетельствуют недавние заявления Илона Маска о доминировании искусственного интеллекта . Основатель компаний Tesla и SpaceX прогнозирует, что уже примерно через пять лет искусственный интеллект превзойдет совокупный человеческий разум и будет выполнять большинство задач лучше людей.
По словам миллиардера, несмотря на остаточный риск потери контроля над суперинтеллектом, этот процесс стал неотвратимым, а человечество может войти в «эпоху удивительного изобилия», если избежать глобальных катастроф и обеспечит будущим системам правильные общечеловеческие ценности.