Он предусмотрел кризис 2008 года и код: теперь эксперт предупреждает о новой катастрофе

Искусственный интеллект может уничтожить мировую экономику / © Pixabay

Реклама

Известный британский политический редактор Роберт Пестон во время недавнего интервью поделился своими тревожными прогнозами по поводу будущего влияния технологий на общество. Эксперт считает, что неконтролируемое развитие искусственного интеллекта в ближайшие годы приведет к массовой безработице и неотвратимому краху мировой экономики.

Об этом пишет Ladbible.

Реклама

Угроза автономности искусственного интеллекта

В последние три года журналист глубоко погрузился в изучение ИИ, чтобы объективно оценить все его преимущества и скрытые угрозы. Он признает, что при правильном использовании эти технологии способны сделать общество гораздо богаче и продуктивнее.

Реклама

Однако эксперта больше всего пугает перспектива создания сверхинтеллекта, который получит собственную волю, автономность и способность к самосовершенствованию без вмешательства со стороны человека.

"Разработчики ИИ предупреждают о риске того, что сверхинтеллект может решить переписать собственный код, чтобы устранить все средства защиты человечества", - подчеркнул Роберт Пестон.

Экономический коллапс и бездействие политиков

Журналист убежден, что роботизация и нейросети неизбежно вытеснят огромное количество людей из их рабочих мест, что спровоцирует масштабные финансовые потрясения. Если миллионы граждан лишаются дохода, государство просто не сможет собирать налоги для финансирования школ и больниц.

«Это главные вопросы, на которых я бы хотел, чтобы наши политические лидеры сосредоточились, но их просто отодвигают на задний план», — возмущается эксперт.

Реклама

Прогнозы Илона Маска по поводу будущего ИИ

В то же время, мировые угрожают не только экономические потрясения, но и глобальная технологическая трансформация, о чем свидетельствуют недавние заявления Илона Маска о доминировании искусственного интеллекта . Основатель компаний Tesla и SpaceX прогнозирует, что уже примерно через пять лет искусственный интеллект превзойдет совокупный человеческий разум и будет выполнять большинство задач лучше людей.

По словам миллиардера, несмотря на остаточный риск потери контроля над суперинтеллектом, этот процесс стал неотвратимым, а человечество может войти в «эпоху удивительного изобилия», если избежать глобальных катастроф и обеспечит будущим системам правильные общечеловеческие ценности.

Новости партнеров