Как сохранить продукты без света: схема идеального погреба, в котором ничего не гниет

В погребе можно хранить продукты без электричества / © Фото из открытых источников

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Американские эксперты по садоводству поделились эффективными советами по правильному проектированию подземных хранилищ для длительного хранения осеннего урожая. Специальная конструкция такого помещения позволяет поддерживать стабильный микроклимат, чтобы хранить овощи и фрукты свежими от нескольких недель до зимы.

Об этом пишет Martha Stewart.

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Расположение и базовая конструкция

Большинство классических погребов строят полностью или частично под землей, поскольку окружающая почва естественным образом помогает регулировать температуру и влажность внутри помещения. Специалисты рекомендуют выбирать для строительства хорошо дренированный участок, расположенный максимально близко к жилому дому для удобного доступа зимой.

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«Копание в холме означает, что вам придется переместить гораздо меньше земли», — отмечает фермер Грег Рейнольдс.

Для надежной защиты от промерзания крыша такого подземного хранилища обязательно должна быть покрыта слоем земли толщиной от 60 до 90 сантиметров. Такое укрытие обеспечивает идеальную изоляцию от резких сезонных колебаний температуры и ограничивает поступление лишнего тепла в помещение с улицы.

Температурный режим

Одним из важнейших элементов успешного функционирования погреба есть поддержание правильного температурного режима, который должен колебаться в пределах от 1 до 5 градусов тепла. В холодных климатических зонах необходимо тщательно контролировать вентиляционные отверстия, чтобы вовремя закрывать их и предотвращать замерзание собранных продуктов.

В слишком жарких регионах строительство классического хранилища может оказаться нецелесообразным, поскольку естественная температура самой почвы будет оставаться высокой для длительного хранения урожая. Поэтому успех во многом зависит от продуманного дизайна и правильной теплоизоляции, а не от напрасных попыток механического охлаждения подземного пространства.

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Влажность, вентиляция и освещение

Для предотвращения сморщивания плодов и потери влаги уровень влажности в помещении должен составлять 85-95%. Открытый земляной или гравийный пол позволяет влаге свободно перемещаться из грунта в воздух, а при необходимости в сухом климате покрытие можно дополнительно смачивать водой.

"Мы храним лук и чеснок на верхних полках, а картофель и другие корнеплоды размещаем ближе к уровню земли, где прохладнее и влажнее", - советует эксперт Лори Неверман.

Кроме влажности, хранилище требует правильной циркуляции воздуха для удаления избыточного тепла и опасного газа этилена, выделяемого при созревании плодов. Специалисты советуют устанавливать два вентиляционных отверстия, защищенных сеткой от грызунов: нижнее приточное для затяжки прохладного уличного воздуха и верхнее вытяжное для вывода теплого.

Что касается освещения, то погреб должен находиться в полной темноте, а свет следует включать только во время пребывания внутри. Лучшим выбором станут современные светодиодные лампы, поскольку они выделяют минимум тепла, потребляют мало электроэнергии и обеспечивают достаточное освещение для безопасного осмотра запасов.

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Напомним, многие люди после покупки автоматически складывают яйца в специальный лоток на дверце холодильника. Однако эксперты по безопасности пищевых продуктов предупреждают, что такое хранение может сократить срок годности яиц и повлиять на их качество.

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