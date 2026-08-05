Враг атакует Украину ударными БПЛА: направление движения

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Украину в ночь на 5 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

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В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с востока и севера.

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Группа реактивных БПЛА в Донецкой области — в направлении Харьковской/Днепропетровской областей

Группа реактивных БПЛА на востоке Полтавщины, курсом на мероприятие

Также мониторинговые каналы сообщают о единичных БПЛА в других областях Украины.

Ранее сообщалось, что российские войска все чаще применяют реактивные дроны для атак на юг Украины, однако в ВМС подчеркивают, что такие цели можно сбивать.

Мы ранее информировали, что украинские пограничники установили рекорд на Черниговщине, сбив вражеский разведывательный беспилотник на высоте почти семь километров.

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