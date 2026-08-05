Какой церковный праздник в Украине 12 августа

Церковный праздник 12 августа / © pexels.com

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12 августа (25 августа), в православном календаре день памяти святых мучеников Фотия и Аникиты. Святые мученики Фотий и Аникита жили в III веке в городе Никомидия (территория современной Турции) во времена правления римского императора Диоклетиана. Этот период вошел в историю как один из самых жестоких для христиан, ведь власти Римской империи организовали масштабные преследования последователей Христа.

Святой Аникита Никомидийский был знатным воином и родственником святого Фотия. Он открыто исповедовал христианскую веру и не боялся выступать против приказов императора, требовавших поклоняться языческим богам.

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Святой Фот Никомидийский был племянником Аникиты. Увидев стойкость своего родственника, он также стал на путь служения Христу и разделил с ним все испытания.

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По преданию, Аникита смело выступил перед императором Диоклетианом и осудил языческое поклонение. За это его подвергли жестоким пыткам. Однако, несмотря на страдания, святой оставался непоколебимым и не отрекся от своей веры.

Когда Аникиту пытались казнить, произошло чудо: по христианским преданиям, Господь сохранил ему жизнь, а многие люди, ставшие свидетелями этих событий, уверовали во Христа.

Фотий, увидев мужество своего дяди, открыто заявил о своей вере и поддержал его. За это он также был схвачен и обречен на мученические страдания.

Церковный праздник в Украине 12 августа по старому календарю

По старому календарю 12 августа в Украине чествовали память апостолов от 70 Силы, Силуана, Андроника и других. Святой апостол Сила был одним из ближайших сотрудников апостола Павла. Он вместе с ним проповедовал в разных городах, переживал преследования и заключения. По преданию, именно из-за его стойкой веры многие обратились ко Христу.

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Апостол Силуан также являлся сподвижником апостола Павла. Он помогал в распространении христианского учения и участвовал в написании посланий первых христианских общин. Его вспоминают как мудрого наставника и ревностного служителя Церкви.

Апостол Андроник вместе со своей женой Юнией проповедовал Христову веру. Апостол Павел называл их своими родственниками и узниками, которые «прославились между апостолами» своей преданностью служению Богу.

Приметы 12 августа

Народные приметы 12 августа / © pexels.com

Если день солнечный и теплый, то осень будет сухой и затяжной.

Дождь 12 августа предвещает дождливую осень и хороший урожай грибов.

Утренний туман — к ясной погоде и теплой осени.

Что нельзя делать 12 августа

По народным верованиям, день Фотия Поветкового стоило проводить спокойно и без лишней суеты. Не рекомендовали устраивать громкие застолья, петь песни или организовывать пышные застолья, ведь считалось, что это время больше подходит для работы, размышлений и домашних дел.

Что можно делать 12 августа

В народном календаре этот день известен под названием Фотя Поветковый. Наши предки сочли его благоприятным временем для наведения порядка в хозяйстве. По традиции, хозяева убирали в навесах — небольших хозяйственных помещениях или пристройках, где обычно хранили сено и корм для животных, сельскохозяйственный инвентарь, различные инструменты и вещи, необходимые в ежедневном труде.

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